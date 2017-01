Díaz defiende en León el "AND reformista" del PSOE y avisa que el partido se levantará antes de lo que "muchos esperan"

Etiquetas

Una veintena de personas la recibe en Camponaraya al grito de 'No es no' y 'fuera caciques del PSOE'

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha defendido en León el "ADN" reformista del partido y ha advertido que la formación se levantará antes de lo que "muchos esperan".

Así, lo ha señalado durante un mitin celebrado en la localidad leonesa de Camponaraya y que ha cerrado la gira que la dirigente socialista ha mantenido este fin de semana en diversas provincias de Castilla y León.

Susana Díaz, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha querido recordar la labor que está haciendo la formación socialista desde la oposición. En este sentido, ha recordado que ese trabajo lo están notando ya "los estudiantes" porque no van a "tener reválida" o las "miles de familias" que van a cobrar lo que nunca se les debió "quitar" por la cláusula suelo, recuperando así "sus derechos".

Sobre el partido, la secretaria general de los andaluces ha afirmado que el PSOE se va a "levantar" antes de lo que "muchos esperan" y de lo que a "muchos les gustaría", en un mitin en el que ha defendido el "ADN reformista" de los socialistas.

PROTESTA ANTE SU LLEGADA

Sin embargo, el recibimiento de Susana Díaz contó con una veintena militantes que se manifestaron en defensa del 'No es no' y que, al grito de "fuera caciques del PSOE", acusaban a la organización de no permitirles acceder al mitin.

Susana Díaz ha restado importancia al suceso y ha asegurado que la militancia tiene "libertad" para expresarse y que el diálogo es lo más "importante".

Conocedora de que los socialistas a lo largo de la historia han pagado el precio de "defender la democracia" y dieron la vida para que este país viviera en "libertad", ha afirmado que el PSOE siempre va a defender que la democracia "funcione" y que esté al "servicio" de la gente.