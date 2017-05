ETA. PP Y PNV NIEGAN UNA NEGOCIACIÓN PARA ACERCAR A PRESOS DE ETA A EUSKADI

Etiquetas

El Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco negaron este lunes de forma rotunda que esté sobre la mesa una negociación entre el Gobierno central y el vasco para acercar a los presos de ETA a cárceles que no disten más de 250 kilómetros de Euskadi.“No es verdad, no hay nada sobre eso y en estos momentos no está planteado absolutamente para nada ese tipo de diálogos ni negociaciones ni conversaciones”, dijo el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, al ser preguntado por este tema del que informa hoy la Ser.El portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, también aseguró que “no hay nada de nada” y dejó claro que en las conversaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 “no se ha tratado en absoluto este tema”. “Creemos que tiene que ser un asunto que en su momento se vayan tomando decisiones pero porque haya un convencimiento de que tiene que ser así y no a raíz de que pueda haber un acuerdo por unas leyes o medidas concretas”, expuso, antes de recalcar que realmente “no hay ninguna noticia”.