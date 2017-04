Espinar dice que Cifuentes "no ha destapado nada" y que "reina pero no gobierna" porque "no ha reformado nada"

Etiquetas

Dice que el PP "no tiene legitimidad" para gobernar ni en Madrid ni en España

El secretario de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz de su partido en el Senado, Ramón Espinar, ha afirmado este sábado que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "no ha destapado nada" y que "reina pero no gobierna" porque "no ha reformado nada ni ha puesto en marcha ninguna infraestructura".

Durante la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad, que ha tenido lugar de forma extraordinaria esta tarde para abordar la presentación de una moción de censura contra Cifuentes en la Asamblea de Madrid, Espinar ha recordado que las últimos casos de corrupción conocidos esta semana con la 'operación Lezo' tenían su epicentro en el Canal de Isabel II, en cuyo consejo de administración se han sentado personas como el actual portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio; y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, entre otros.

"Cifuentes es diputada en la Asamblea desde 1991 de forma ininterrumpida salvo cuando fue delegada. Es una estructura que ha permanecido intacta en los últimos 30 años. Pero ella no ha dejado ni una sola reforma. Cuando hay elogios de ella en los medios, que me digan que gran infraestructura ha aportado. Cifuentes reina pero no gobierna. No hay nada de lo que pueda sacar pecho, sino de la continuidad. En el PP llevan con los mismos cuadros desde hace 20 años. Cifuentes no ha destapado nada. Pasaron un informe a la Policía cuando ya sabían que estaba investigando al Canal", ha esgrimido.

Volviendo al asunto de la corrupción, el también parlamentario autonómico ha recordado que el miércoles, tras conocerse la detención de Ignacio González no hubo manifestaciones ni gente en la calle. "Se ha normalizado la corrupción del PP. Que las detenciones, que las tramas sean rutinarios no quieren decir que sean normales. Lo que está pasando, que Rajoy declare en sede judicial sobre la financiación ilegal de su partido no es homologable con una democracia en nuestro entorno, no lo resiste. ¿Os imagináis en Escocia, en Baviera, en París, un escando de esta magnitud sin una dimisión de la presidenta de la Comunidad y la convocatoria de elecciones?", ha preguntado a los presentes.

Espinar ha señalado que su partido tiene la "responsabilidad" de presentar una moción de censura contra Cifuentes porque "son los únicos que podemos hacerlo". "No es un por un diferencia ideológica, no es porque el impulso de la Educación vaya a la concertada, no es porque la gran inversión en materia de justicia haya sido un campus que hoy es una ruina, no es porque no estemos de acuerdo con las políticas del PP, sino porque está en cuestión la democracia del Gobierno del pueblo, que no gobierna al servicio del interés general, sino en beneficio propio y el de sus amigotes", ha agregado.

"El PP de Madrid hoy no garantiza que las instituciones democráticas estén puestas al servicio del interés general. Podemos pensar que sean acciones que no están pensadas en beneficio de la ciudadanía, sino de la trama. Nuestro imperativo ético es la defensa de la democracia, confrontar a Cifuentes y al PP, un partido que no tiene legitimidad para gobernar en la Comunidad de Madrid y en España. Todos prometimos poner las instituciones al servicio de la gente, que significa desalojar al PP de la Puerta del Sol", ha proseguido Espinar.

PIDE A CIUDADANOS QUE "REFLEXIONE"

Por otro lado, ya en declaraciones a la prensa, el líder regional de Podemos ha resaltado que Ciudadanos se presentó a las elecciones diciendo que venía a regenerar la vida pública y hacer nueva política, por lo que les han emplazado a "reflexionar si es compatible presentarse a las elecciones con un mandato de regeneración y seguir sosteniendo al PP".

También preguntado por los periodistas, Ramón Espinar cree que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, "debería dimitir" ya, aunque a su juicio "tenía que haberse ido hace tiempo". "Estoy muy de acuerdo con las declaraciones de Carmena, en las que dice que Aguirre contamina con su actual situación el debate público", ha añadido.

Respecto a la 'operación Lezo', al portavoz de Podemos en el Senado le resulta "preocupante" que un señor que está detenido por dirigir una organización criminal, "estuviera influyendo en al designación de fiscales", tal y como ha leído en los medios de comunicación, que han contado el favoritismo de Ignacio González sobre la elección del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix. "Es muy grave", ha añadido.

También considera "un episodio más del escándalo de poner las instituciones al servicio del PP" las informaciones que aluden a que el hermano del expresidente madrileño, Pablo González, se reuniera con el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, tras conocer que estaba siendo investigado en la operación Lezo, en la que ha acabado también encarcelado.

"Hay una cosa fundamental, que es comprender las instituciones como lo que son, que es un mecanismo que tenemos todos en democracia para hacer valer y defender el interés general y de la mayoría social. Si el PP ha decidido poner las instituciones al servicio de unos pocos, atenta contra la democracia y está juego la democracia", ha añadido Espinar.

Por otro lado, considera "simpático" ver si al final quien ha recibido financiación de Venezuela "ha sido el PP" por los negocios corruptos que supuestamente realizado Pablo González. Respecto a la personación de Podemos en el caso, el secretario autonómico ha apuntado que tanto Podemos estatal como en la Comunidad cuentan con información relevante del Canal de Isabel II a través de la comisión de la Deuda de la Asamblea de Madrid.