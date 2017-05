Lastra, a los 'barones' que apoyaron a Díaz: "Los militantes han dicho que o les representan bien o dejarán de hacerlo"

Etiquetas

Adriana Lastra, diputada socialista y colaboradora del secretario general electo Pedro Sánchez, ha pedido que los 'barones' que apoyaron a Susana Díaz para liderar el PSOE, como el secretario regional en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que pidan disculpas a su militancia, porque en todos esos territorios ha quedado claro que los afiliados han estado en contra de lo que hicieron en los últimos meses.

"Ha sido una lección ejemplar para muchos de esos barones, porque dejaron de representar a sus militantes. Lo que ayer les dijeron fue, compañeros, o volvéis a representarnos o vais a dejar de hacerlo, esa es la lección, o empiezan a representar bien a sus compañeros o van a dejar de hacerlo", ha añadido, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

"No sé qué precio tienen que pagar, pero sí pediría que pidieran disculpas a la militancia", ha dicho también, ha dicho refiriéndose expresamente a Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y su propia comunidad, Asturias. Lastra ha dejado claro que ella no se postulará para liderar la federación asturiana y ha opinado que en él hay "compañeros" que harán que esté bien representada.

Por otro lado, la diputada ha defendido que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas supone que ha ganado "la ortodoxia del PSOE", es decir, "el sentir unánime a la negativa al Gobierno de Rajoy".

Según ha dicho, los diputados que se mantuvieron fieles a Sánchez, unos 20 de los alrededor de 84 del grupo, han sido "purgados" y se han mantenido "como socialistas honestos" apoyando una candidatura en la que creían.

LOS EXPRESIDENTES SE EQUIVOCARON

A su modo de ver, el PSOE de Pedro Sánchez no es "irreconciliable" con lo que han defendido socialistas históricos como los expresidentes Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba, pero sí cree que estos "líderes de antaño" se han equivocado y "no entendieron lo que estaba pasando en el país ni en el partido". También ha recordado que su voto y el de cualquier militante vale tanto como el de González.

A todos ellos, también a los 'barones', les ha aconsejado que pisen más las casas del pueblo, porque los militantes están cansados de hacer "gimnasia ideológica", y ahora "necesitan nuevas esperanzas y que lo que se diga se cumpla", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press. "Creo que es la última oportunidad que nos da nuestra gente y tenemos que aprovecharla", ha añadido.

HERNANDO DEBIÓ DIMITIR EL 1 DE OCTUBRE

Lastra, que no ha adelantado si será la nueva portavoz parlamentaria socialista, sí ha afirmado que Antonio Hernando, que dimitió anoche de este puesto, tenía que haber dimitido el pasado 1 de octubre, cuando Sánchez dejó de ser secretario general.

"No es cuestión de coser (el partido), sino de principios y de convicciones, Hernando defendía y muy bien el 'no' al PP y esperaba que lo hubiera hecho después del 1 de octubre pero no fue así", ha opinado.