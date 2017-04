Otegi dice que el Gobierno galo "ha acreditado" que ETA ha entregado las armas inventariadas y el desarme es integral

Etiquetas

"Éste es un proceso de desarme que está verificado, que es global y que estuvo negociado con el Ejecutivo francés", asegura

El portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el Gobierno francés "ha acreditado" que ETA ha entregado las armas inventariadas y que el desarme de la banda es "integral y global", y por eso, según ha apuntado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, lo ha puesto de manifiesto. "No hay ningún tipo de sombra", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Otegi ha indicado que el 8 de abril, día del desarme, fue "un día histórico, que es muchas veces más simbólico que otra cosa, y es que una organización que ha ejercido la violencia armada entregue las armas o las ponga en manos de la sociedad civil para que ésta las ponga en manos de la comunidad internacional".

"Es un gesto inequívoco de que la decisión que se tomó en su día de cesar en la campaña armada es profunda, meditada y que no tiene vuelta atrás", ha apuntado.

Por ello, ha aseverado que "éste es un proceso de desarme que está verificado, que es global, que es integral, que estuvo negociado con el Gobierno francés y que hay gente que quiere poner sombras a esto, pero hay que volver a repetir que, quienes quieren poner sombras a esto, son aquellos que están absolutamente incómodos en este escenario".

EL LEHENDAKARI

En este sentido, ha recordado que otro día el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que "el proceso de desarme es total y no hay ningún tipo de sombra sobre el mismo". Según ha explicado, las armas entregadas "son las inventariadas y eso el Gobierno francés lo ha acreditado".

"Por eso, precisamente, el lehendakari ha salido al paso a decir que estamos ante un paso definitivo por parte de ETA y no hay que introducir sombras porque me da la impresión de que, quienes quieren introducir sombras, están bebiendo de fuentes de la Guardia Civil, que tiene un cierto interés en poner una pátina de sombra y de duda sobre lo que ha ocurrido", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha asegurado que "ETA se ha desarmado, hoy es una organización desarmada, y eso se ha hecho con la colaboración del Gobierno francés, con el acuerdo con el Gobierno francés, con la comunidad internacional, con la sociedad civil y con las instituciones vascas".

"Los que hemos participado ahí hemos dado fe, y el otro día lo hizo el lehendakari. Ése es un proceso de que no tiene vuelta y que está acreditado que es integral y global", ha subrayado.

DISOLUCIÓN

Preguntado por si el desarme es "un paso previo" a la disolución de ETA, ha señalado que "esa organización tiene que hacer un debate entre sus militantes ahora sobre cuál es su futuro".

"Hay que hacer dejar ese debate sin injerencias. Por eso, yo he dicho en más de una ocasión que yo no voy a hacer peticiones públicas a ese respecto. Es evidente que todos los pasos que está dando ETA es en una dirección y, por lo tanto, no va a haber una decisión en dirección contraria", ha destacado.