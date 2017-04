Estañ (Podem) pide a Zaplana que comparezca para explicar "un proyecto valenciano basado en el saqueo"

Etiquetas

El diputado de Podem en les Corts Valencianes, Antonio Estañ, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, "debería comparecer" en la cámara autonómica para "explicar un proyecto valenciano basado en el saqueo" y responder sobre su implicación en la 'Operación Lezo' después de que el juez Eloy Velasco haya comenzado este lunes a recabar información de él y otras personas.

En un comunicado, Estañ ha manifestado que "el 'Caso Naseiro', la Ciudad de la Luz, Terra Mítica y ahora la 'Lezo'" demuestran que "la gestión de Zaplana ha estado salpicada por todo un seguido de investigaciones contra la corrupción, lo que confirma la responsabilidad política del expresidente, independientemente del desarrollo de los procesos judiciales".

"No eran casos aislados, el Partido Popular era en su conjunto un sindicato del crimen que tuvo durante siete años a Zaplana como su capo. No puede menospreciar al pueblo valenciano y no dar las explicaciones políticas pertinentes", ha recriminado el parlamentario de la formación morada.

Además, ha subrayado que "ya son tres de los cuatro presidentes del PP los que han sido investigados por la justicia: Zaplana, Olivas y Camps". "El milagro valenciano del PP se basaba en el saqueo", ha ilustrado.

Por ello, Antonio Estañ ha apelado a la "valentía" para "romper definitivamente con los restos económicos de ese modelo y desarrollar un proyecto valenciano de bienestar y riqueza para las próximas décadas". "No podemos permitirnos que la corrupción hecha gobierno regrese", ha remachado.