Rivera tilda de "irresponsable" el cambio del PSOE sobre el CETA, un tratado "ejemplar"

Etiquetas

Ve "preocupante" que los socialistas se unan a las voces contra el libre comercio

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado como "irresponsable" que el PSOE haya retirado su apoyo al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés), al mismo tiempo que ha destacado que se trata de un acuerdo "ejemplar" y ha achacado la decisión a la "podemización" de la formación liderada por Pedro Sánchez.

"A mi me parece irresponsable ponerse en contra de un acuerdo ejemplar. Si no llegamos a un acuerdo con Canadá, ¿con quién vamos a hacer acuerdos de libre comercio?", se ha preguntado Rivera ante los medios después de reunirse en la Comisión Europea con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager y con el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier.

"Supongo que esto se debe a la podemización del PSOE, que está pensando más en Podemos que en Europa, en España o en las oportunidades que hay que dar a los españoles", ha enfatizado Rivera.

El presidente de Ciudadanos ha subrayado además que Canadá es un país "homologable" a los socios europeos y ha recordado que es un país "progresista" y "avanzado" que "cuida el medio ambiente, a los consumidores" y es "una oportunidad para miles de pymes, trabajadores y profesionales españoles".

Por ello, Rivera ha apuntado que es "preocupante" que el PSOE se una a las voces a en contra del libre comercio y a favor del proteccionismo, entre las que ha citado a Podemos, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la dirigente del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, o al líder del movimiento La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

Así, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que es "difícil" explicar la oposición al CETA en Europa y ha remarcado que líderes socialistas como el alemán Martin Schulz o el comisario Pierre Moscovici no entenderían este rechazo.

"No sé si es un bandazo, un error o puro tacticismo, pero en esta sede (la Comisión Europea) o en el Parlamento Europeo nadie entiende que el tratado no sea apoyado por un partido que ha gobernado España y que fue importante durante mucho tiempo. Creo que borrarse de un tratado así le resta importancia al PSOE en Europa", ha argumentado.

Rivera ha afirmado desconocer si una de las consecuencias de este "giro" del PSOE es el hecho de que el PSC de Gerona vaya a apoyar el referéndum en Cataluña, pero ha pedido a la formación socialista que "más allá de robarle votos o no a Podemos" tenga en cuenta que los temas de Estado son "muy serios".

En cualquier caso, Rivera ha afirmado que "no tira la toalla" y espera "convencer al PSOE" sobre su posición en relación al CETA. En este sentido, ha instado a la formación socialista a ser "responsable" y a estar "con la política europeísta". "Lo único que tienen que hacer es defender lo mismo que han defendido en la tribuna del Congreso hace unas semanas", ha expresado.

Asimismo, preguntado por si esta decisión distancia a los socialistas de la formación naranja, Rivera ha afirmado que si el PSOE "da un giro antieuropeo o se podemiza con políticas de subidas de impuestos, de machacar a la clase media o de nación de naciones, no es que se aleje de Ciudadanos", sino que se aleja "del sentido común y de la mayoría de españoles".

El líder de Ciudadanos también ha apuntado que se reunirá con Pedro Sánchez el miércoles o el jueves de la próxima semana, aunque sólo para tratar "temas parlamentarios" y en ningún caso sobre "mociones de censura" para hacer caer al Gobierno del PP.

"Ayer hablé con Pedro Sánchez y le dejé muy claro que para hablar de mociones de censura cada tres meses y poner el país patas arriba cada tres meses no cuente con Ciudadanos. Si es para hablar de la ley electoral, de presupuestos, de suprimir aforamientos, de reformas económicas y sociales, por supuesto que Ciudadanos se va a sentar a hablar con el secretario general del PSOE como lo hacemos con el Gobierno", ha explicado.

"Una cosa es hablar de políticas parlamentarias y otra cosa es volver al bucle de 2016 y del no es no o de la moción de censura de podemos. Sabe de primera mano que no vamos a estar, lo respetó y me dijo que aceptaba que la reunión sólo se hablara de temas parlamentarios. Por eso espero que el miércoles o el jueves nos veamos", ha insistido.