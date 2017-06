TARDÀ (ERC) PIDE A SÁNCHEZ "QUE SE DEJE DE ESTUPIDECES" Y RESPETE LA VOLUNTAD DE LOS CATALANES DE DECIDIR SU FUTURO

Etiquetas

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, pidió este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "que se deje de estupideces" y que respete la voluntad mayoritaria de los catalanes de decidir en las urnas su futuro.En los pasillos del Congreso, Tardà denunció el "sainete" que lleva a los independentistas a tener que decir continuamente si apoyarían o no una hipotética moción de censura promovida por el PSOE, y el intento de los socialistas de "manipular" a ERC hace meses cuando unos acusaban a otros de querer pactar con ellos para colocarse mejor en sus disputas internas. "Su vodevil, que se lo coman y les vaya bien", dijo a los socialistas, a los que reiteró que la posición de ERC sigue siendo la misma: "Siempre apoyaremos a un partido político español progresista si este partido asume la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, que no es la independencia, sino votar en referéndum sobre su futuro". El socialismo, dijo, "siempre nos tendrá al lado si ellos respetan la voluntad de los catalanes. Si no, no hay vuelta de hoja", y esa posición será la que mantendrá ERC. Tardà aseguró que las diferentes posiciones del PSOE en el ámbito territorial no ofenden a su formación porque "no ofende quien quiere, sino quien puede". Recordó, en ese sentido, que Sánchez dijo que nunca reconocería a Cataluña como nación y ahora "al parecer ya nos perdona un poco la vida y dice que sí, que somos una nación cultural". "Bien, que se deje de estupideces y, si tanto nos quiere, que respete la voluntad del 80% de catalanes que quiere votar". "Están avisados", dijo a los socialistas. "Que no pretendan manipularnos".