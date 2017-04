UNIDOS PODEMOS ESPERARÍA A LA ELECCIÓN DEL NUEVO LÍDER SOCIALISTA SI EL PSOE APOYA LA MOCIÓN

Etiquetas

El Grupo Confederal de Unidos Podemos no tiene intención de dar marcha atrás respecto a la presentación de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, e incluso esperaría a que el PSOE tenga nuevo secretario general, tras las primarias del 21 de mayo, si los socialistas apoyan públicamente la moción.Desde el partido morado aseguran que la presentación de la moción de censura podría producirse en “semanas”, ya sea en solitario o de manera conjunta con PSOE y Ciudadanos, formaciones que ya han rechazado la iniciativa.En Unidos Podemos tienen en cuenta que la próxima semana se celebra en el Congreso de los Diputados el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que en los próximos días esperan respuesta de la Gestora del PSOE a una posible reunión para abordar la moción. Dicen los de Pablo Iglesias que “entienden” los procesos internos de los partidos, incluido el PSOE, que el 21 de mayo elegirá nuevo líder. Por ello, afirman que si el PSOE apoya finalmente la moción, esperarían a la celebración de las primarias para presentar formalmente la iniciativa en la Cámara Baja. En Podemos no encuentran argumentos para no apoyar esta moción en este momento de “excepcionalidad” que vive España con los casos de corrupción, y consideran que la solución a esta situación no es que Mariano Rajoy comparezca en una comisión “que todavía no está creada”, como pide el PSOE con la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. Descartan que si finalmente presentan la moción en solitario Pablo Iglesias vea 'desgastada' su figura como líder de Podemos debido a que la iniciativa, que tendrían que presentar al menos 35 diputados, no saldría adelante porque no contaría con el apoyo de la mayoría absoluta que se exige. Hay que tener en cuenta además que Podemos tendría que ratificar con sus bases la presentación de esta moción, consulta que podría realizarse en paralelo a los encuentros con los representantes de partidos y de miembros de la sociedad civil que Podemos iría manteniendo para sumar adeptos a su iniciativa.