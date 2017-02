SÁNCHEZ VISITARÁ LA PRISIÓN DE MANDELA MIENTRAS PP Y PODEMOS CELEBRAN SUS CONGRESOS

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo socialista, Pedro Sánchez, visitará en Robben Island, la cárcel donde Nelson Mandela estuvo 18 años de cautiverio, aprovechando su viaje a Sudáfrica.Esta visita coincide en el tiempo con la celebración en Madrid de los congresos de PP y Podemos y mientras Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y líder de los socialistas andaluces, se rodea de alcaldes afines.Sánchez interviene en Sudáfrica en el Foro 'New Global Progressive Construct Convection', organizado por la Foundation for European Progressive Studies y Fondation Jean Jaurés, que tendrá lugar del 10 al 13 de febrero. Durante su estancia participará en diversos debates sobre la socialdemocracia, junto a otros representantes extranjeros como Massimo D’Alema, ex primer ministro y jefe de la diplomacia italiana.Desde que dejara la Secretaría General del PSOE, Sánchez ha participado en diversos foros de debate internacionales en Washington, México, Berlín y Bruselas. Según informaron desde su entorno, próximamente acudirá al Delphi Economic Forum en Grecia.El pasado 18 de enero Sánchez anunció que se presentará a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE que dejó tras su dimisión el pasado 1 de octubre.