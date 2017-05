Valls y otros dirigentes socialistas hablan del fin de una era para el partido

Etiquetas

Reconocen que el partido debe pasar página y acometer una refundación y reinventarse

Varios destacados dirigentes socialistas franceses, con el ex primer ministro Manuel Valls entre ellos, han pasado página este martes para el partido tras el mal resultado obtenido por su candidato en las presidenciales, Benoît Hamon, y han coincidido en que estas elecciones han supuesto el fin de una era y ahora hay que mirar hacia el futuro.

"Es el final de una historia, lo sabemos bien", ha reconocido Valls, en declaraciones a Europe 1, dando a entender que el Partido Socialista que había hasta ahora ya no existe. "No hemos sido capaces de cambiar de nombre, de superarnos, de cambiar nuestra naturaleza", ha subrayado.

Valls se ha mostrado crítico con la división reinante en las filas de su partido, subrayando que algunos quieren que haya una alianza con el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. "¿Qué tenemos que hacer juntos? Ya nada", ha lamentado, incidiendo en que sí hay una coincidencia "frente a la extrema derecha" pero no "cuando se trata de gobernar".

No obstante, ha indicado que no renuncia a su pertenencia a la familia socialista, asegurando que no abandona "ninguna etiqueta". "Uno no borra una vida política, un compromiso en unas horas, en unos días", ha afirmado.

El ministro de Agricultura y portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll, ha coincidido en que "es el fin del Partido Socialista como ha sido hasta ahora". "Hará falta reinventarse, hará falta reflexionar tras las legislativas", ha añadido en una entrevista concedida a 'Le Parisien'.

Pero en la actualidad, "hay que permanecer unidos y ser responsables", ha sostenido, ya que de lo contrario se corre el riesgo del "estallido general".

En opinión de Le Foll, el PS debería haberse situado durante la campaña para las presidenciales "en una forma de síntesis entre Benoît Hamon y Emmanuel Macron", el exministro de Economía y candidato centrista que es el favorito para alzarse con la victoria final este domingo. "Va a hacer falta analizar las cosas con mucha lucidez y responsabilidad", ha advertido.

"EL PS ESTÁ MUERTO"

A su vez, el primer secretario del partido, Jean-Christophe Cambadélis, ha admitido que el partido actual "está muerto y bien muerto". Tras la segunda vuelta de las legislativas el 18 de junio, "haremos balance de todo, pero está claro que hará falta una reconstrucción, incluso una refundación del Partido Socialista", ha señalado en RFI.

En este sentido, ha prometido que para las legislativas, hará "nuevos candidatos en todas partes". "No vamos a esperar un congreso de refundación en un año o a saber cuándo" para comenzar la renovación del partido, ha sostenido.

"Vamos a renovar nuestra plataforma y los candidatos. Habrá nuevos candidatos", ha afirmado, sin precisar cuántos serán nuevos. "Hace falta que la izquierda se movilice", se ha limitado a decir, aclarando que será el actual primer ministro, Bernard Cazeneuve, quien "dirija el juego" para las legislativas.