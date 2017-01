Vara dice que Díaz "suena a ganadora" y no cree que López haya "traicionado" a Sánchez presentando su candidatur

Etiquetas

Subraya que la presidenta andaluza es "un cañon comunicando" y que, sin eso, "no puede haber liderazgo"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este miércoles que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, "suena a ganadora" y ha negado que el exlehendakari Patxi López haya "traicionado" al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez presentando su candidatura para liderar el partido.

Así lo ha puesto de manifiesto Vara en un desayuno coloquio organizado por el Club Siglo XXI, en el que ha estado acompañado por diversos diputados socialistas encabezados por el portavoz parlamentario, Antonio Hernando.

El socialista extremeño ha negado que la presidenta andaluza no sea aceptaba en territorios como Cataluña y la ha definido como "un cañón comunicando", una virtud que, a su juicio, "no es lo único importante" pero que, sin ella, "no puede haber liderazgo". "Tiene una cosa importante, que es que suena a ganadora, y tener una imagen de ganadora es muy importante", ha subrayado.

En este punto, y preguntado sobre las razones por las que Díaz no da ya el paso de optar la Secretaría General del PSOE, Vara ha respondido que ella es la "única" que tiene "una obligación contraída" con los andaluces. "No se debe explicaciones a sí misma, sino también a su territorio", ha indicado.

Durante el coloquio, se le ha planteado si creía que el ex lehendakari Patxi López había traicionado al ex líder socialista Pedro Sánchez al anunciar su aspiración a liderar el PSOE, si bien Vara lo ha negado subrayando que "nadie ha traicionado a nadie". "Este escenario de buenos y malos no entra en mi cultura", ha apostillado.

Del que fuera presidente del Congreso en la breve legislatura anterior, Vara ha reiterado la amistad que les une desde hace años y, aunque sospechaba que se "traía algo entre manos", no le trasladó su intención de optar a ser secretario general de los socialistas hasta recibir su llamada justo antes del Comité Federal de este sábado. En todo caso, no ha querido desvelar si es es la persona que necesita ahora el PSOE tener al frente.

ÉL SE DESCARTA TOTALMENTE

Vara desconoce si Sánchez también anunciará finalmente su candidatura para el congreso que el PSOE celebrará los próximos 17 y 18 de junio. Lo que sí ha hecho es descartarse totalmente que él vaya a hacerlo. "El PSOE es demasiado importante y grande para una persona que está llena de limitaciones, como puedo estar yo", ha llegado a decir.

Eso sí, Vara ha querido dejar claro que, pese a las "discrepancias" que haya podido tener con Sánchez, ha valorado de él que durante sus dos años y medio al frente del partido se lo haya "currado".

" Para mi es un militante destacado de este partido - ha dicho--. Ser secretario general del PSOE es algo muy importante, y yo le rindo devoción y respeto siempre. Por eso me cuesta decir públicamente algo que alguien pueda entender como una crítica".

EL PSOE NECESITA UNIDAD "COMO EL COMER"

Vara ha subrayado que le ha sido "leal" siempre que han sido posibles "las dobles lealtades" pero que llegó un momento en que entendía que "estaba dejando de ser leal al PSOE por serle leal a él" y decidió tomar distancia.

El presidente extremeño ha señalado que, con independencia de que López, Sánchez o Díaz compitan o no por el liderazgo del partido , lo que tiene claro es que los tres quieren "lo mejor" para el PSOE. Y de ahí su esperanza en que el congreso del próximo mes de junio sea de "unidad", aunque haya varios candidatos, porque "unidad" es lo que el partido "necesita como el comer" .

"El PSOE no sólo tiene un problema de liderazgo, sino de proyecto ideológico y de país, y tenemos que presentar un proyecto socialista al que luego la persona elegida le ponga potencia y fuerza", ha concluido .