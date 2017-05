El presidente del PP defiende "olvidar las desavenencias personales y remar todos a una para unificar el partido"

Etiquetas

El presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha considerado este viernes que "no es momento de mirar por el interés personal", sino de "olvidar las desavenencias personales y remar todos a una para unificar el partido".

Así lo ha indicado en una nota ante la impugnación del XII congreso en el que resultó elegido presidente por parte del otro candidato y alcalde Porcuna, Miguel Moreno, quien ha recurrido al Comité de Derechos y Garantías del PP-A al entender que ha sido "una cadena de irregularidades" e "incumplimientos" y ante la posibilidad de que vaya también a los tribunales.

Tras lamentar que el que fuera su contrincante "siga empeñado en destrozar el buen nombre de este partido", ha anunciado que solicitará el escrito de impugnación para conocer las bases de su reclamación "aunque parece que su único testimonio vuelven a ser los compromisarios, algo totalmente vacío de argumento".

"Es una decisión que sólo mira por el interés particular de alguien que no sabe aceptar los resultados de una votación, en lugar de pasar página y seguir trabajando por sacar adelante los intereses generales de esta provincia y del Partido Popular", ha manifestado.

Requena ha defendido que el congreso y todo el proceso previo "ha sido totalmente limpio, garantizado por una comisión organizadora (COC) totalmente imparcial y por unos notarios que trabajaron el día 21 para que todo fuese legal". Ha añadido, además, que las decisiones fueron tomadas conforme a la ley "y así lo entendería el Comité Andaluz de Derechos y Garantías con su silencio frente a la resolución de la COC".

Por ello, ha dicho no entender "el rumbo que ha tomado Moreno" y ha recordado que "aseguró que de no garantizarse la limpieza del congreso no participaría" en él. Sin embargo, "participaron y sometieron su candidatura a votación, lo que nos llevó a pensar que ya se habían convencido de la transparencia del proceso", aunque parece que "pretenden seguir insistiendo en negar la evidencia de su derrota".

El presidente del PP jiennense ha incidido en que el partido "tiene que estar por encima de las derivas personales de cada uno" y, ha apuntado que los "estatutos nacionales prevén la aplicación del régimen disciplinario a quienes hagan 'toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del partido', las cuales son sancionadas como faltas muy graves y que podrían implicar la expulsión" del mismo.

Ha asegurado que, desde el pasado domingo, "únicamente está centrado en suturar las heridas y crear unión, porque el congreso acabó el pasado 21 de mayo y ahora toca trabajar por las siglas" del PP. "Es tiempo de mirar hacia delante por lo que no entiendo que haya quienes aún siguen empeñados en fragmentar el partido", ha apostillado.

El también alcalde de Santisteban del Puerto ha aludido a su discurso tras su proclamación y ha insistido en que no quiere "ser presidente de la mitad del partido", por lo que ya ha contactado "con todos los presidentes locales" para ponerse "a su entera disposición, escucharlos y comenzar a remar todos a una".

Aunque vista la decisión de Miguel Moreno, ha apuntado que parece que no todos tienen el mismo objetivo y "algunos quieren seguir hurgando en la herida y alcanzar un puesto aunque sea a costa de llevar a nuestro partido ante la justicia". "Por mi parte, me pongo a disposición de todos los afiliados de este partido porque considero que es momento de dejar a un lado las desavenencias personales y formar un equipo unido y fuerte de cara a preparar las próximas citas electorales", ha concluido.