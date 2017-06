Nadal afirma que la CNMC es un producto que "ha salido bueno"

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha valorado el papel que ha jugado la Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados (CNMC) desde su creación, ya que "el producto que ha salido es bueno".

En la inauguración de la jornada 'Organismos reguladores y gobernanza' organizada por Enerclub, Nadal aseguró que "objetivamente los resultados de la CNMC han dado decisiones que siempre se han considerado adecuadas".

No obstante, respecto a la próxima separación del 'superregulador', afirmó que se trata de "exigencias del guión, del consenso político de la nueva legislatura" y confió en que tendrá un resultado "tan bueno" como el de la CNMC.

El ministro defendió que los organismos reguladores deben gozar de transparencia y objetividad para aplicar la normativa. "La situación ideal es que no se tuviese que regular, pero no siempre ocurre así y las condiciones de un mercado no se parecen a la situación perfecta competitiva y siempre hay que acudir a la regulación, que es un mal necesario", dijo.

PAPEL ESENCIAL DEL REGULADOR.

Por su parte, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, destacó el papel "esencial" del regulador, ya que actúa de "bisagra" entre las políticas y el libre funcionamiento de los mercados.

Asimismo, Prado subrayó el papel de "pionero" de España en la implantación de reguladores en el sector energético a través de organismos como la Comisión Nacional de la Energía (CNE).