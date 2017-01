(AMPLIACIÓN) PRESIDENTES. DÍAZ LIGA EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA A LA ARMONIZACIÓN FISCAL PARA EVITAR PARAÍSOS FISCALES EN ESPAÑA

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, avanzó este martes que el nuevo sistema de financiación autonómica tiene que estar ligado a que se aclare la armonización fiscal entre las comunidades autónomas para evitar que haya paraísos fiscales en España.Al término de la reunión de la VI Conferencia de Presidentes, Díaz compareció en rueda de prensa para explicar la posición de la Junta de Andalucía en la reunión a puerta cerrada que mantuvieron las comunidades autónomas con el Ejecutivo. Destacó que el nuevo sistema de financiación autonómica, que debería quedar ultimado antes de final de año, debe abordarse una vez que se conozca la distribución de los impuestos porque es la “garantía de que no se produzcan paraísos fiscales dentro de nuestro territorio y no haya ‘dumping’ entre unas comunidad autónoma y otras”, si bien no quiso nombrar a ninguna región. “España no roba a nadie y ningún territorio paga servicios públicos a otros, pero la mejor manera de evitar estos debates es con un sistema de financiación justo, con criterios objetivos y que determinan el coste de la prestación de estos servicios en cada comunidad autónoma”. En este sentido, dijo que se alcanzó la “voluntad mayoritaria de que los ciudadanos tengan que hacer un esfuerzo acorde a su renta y no por donde quieran vivir”. Reconoció que en la reunión hubo desencuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando se abordó conocer la armonización fiscal porque se dio por aludida cuando se criticó la situación y aseguró que en Madrid no iba a subir los impuestos. "Lo único que estoy pidiendo es conocer la realidad, porque es la mejor manera de llegar a un acuerdo", insistió la líder andaluza. Acto seguido, recurrió al proverbio latino "excusatio non petita, accusatio manifesta" después de que la presidenta madrileña afirmara esta tarde que no tenía "intención ninguna de que los madrileños paguen más" impuestos."Nadie le ha dicho que tiene que bajar impuestos, yo misma he bajado los tramos autonómicos del IRPF y de Sucesiones", apostilló Díaz, para la que "quien se pone en posiciones tan a la defensiva quizás está reconociendo que los más ricos de este país se han ahorrado 600 millones".La presidenta de Andalucía enmarcó la necesidad de conocer el mapa real porque, cuando se trasfirió a las CCAA los impuestos de patrimonio y sucesiones, se hizo “de prisa y corriendo” sin establecer tramos, como sí ocurrió con el IRPF. Se trata, dijo, de saber dónde está la media de los tramos de los impuesto en todo el país y así saber quien está por arriba y quien por debajo, y eso va a condicionar el modelo de financiación. “Vamos a hablar de las transferencias sin hablar de que unos territorio recaudan más, y eso es querer a España”. Dijo que se ha vivido una “jornada intensa” y que valora de “manera positiva” la celebración de esta conferencia, tras demasiado tiempo sin celebrarse, y que es un “buen síntoma de normalidad institucional”. Tras comentar que se va a “consolidar” esta reunión, reconoció que hubiese sido “bueno” que estuvieran los presidentes de Cataluña y País Vasco, por lo que ve un “oportunidad perdida” la ausencia de Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu. A su juicio, este tipo de encuentros sirven para el debate y, aunque no se esté siempre de acuerdo y habrá muchas discrepancias, es un foro de diálogo bueno para “todos” los territorios de España, por lo que espera que esté en las próximas ediciones. Por otra parte, la presidenta de Andalucía destacó el acuerdo alcanzado con el Gobierno para enviar “con carácter de urgencia” material y medios para ayudar a los refugiados y se agilicen los procedimientos para la acogida de menores no acompañados.