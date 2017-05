Domínguez, satisfecho porque el Ejecutivo regional ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2016

Etiquetas

El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de La Rioja "ha cumplido con todos los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por el Estado" en lo que se refiere al objetivo de déficit, de deuda y la regla de gasto.

Alfonso Domínguez ha realizado estas declaraciones minutos antes de comparecer, a petición propia, ante la Comisión correspondiente con objeto de informar sobre el cierre de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 de la comunidad autónoma de La Rioja.

Así las cosas, ha destacado, "los datos ponen de manifiesto que La Rioja es una de las comunidades de referencia en estabilidad presupuestaria" y reflejan que "las cuentas de 2016 se hicieron con realismo, para ser cumplidas y ejecutadas, así como la eficiente gestión del Gobierno de La Rioja".

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CREACIÓN DE EMPLEO

En este sentido, ha destacado, "para el Ejecutivo regional hay ciertos pilares que sustentan y mejoran el crecimiento económico y la creación de empleo en La Rioja como son la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y paz social, los impuestos reducidos, el apoyo al emprendimiento y al empleo y el mantenimiento de la senda de la estabilidad presupuestaria".

Con respecto a este último, marcado por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los datos demuestran que La Rioja ha cumplido con esos objetivos.

Así, ha explicado, en el año 2016 "La Rioja ha cumplido con los objetivos de estabilidad en materia de déficit, deuda y regla de gasto" dentro de un contexto económico favorable en el que "la economía riojana ha superado los niveles de actividad previos a la crisis". Con estos datos, "suma ya tres años de crecimiento sostenido".

Unos resultados que han sido posibles, en palabras del consejero, "porque La Rioja ha sabido combinar una política fiscal que blinda el gasto social y sanitario con un ajuste del déficit público absolutamente necesario" lo que nos ha permitido "ganar credibilidad den los mercados, confianza y cumplir con los compromisos que teníamos asumidos".

Además, con estos datos, "ofrecemos una buena imagen de solvencia, de credibilidad y de garantía de buena gestión ya que reflejan una comunidad fiable, más competitiva y con más futuro".

DÉFICIT DEL -0,52 POR CIENTO

Así las cosas, Domínguez ha defendido durante su comparecencia que La Rioja cerró el pasado ejercicio con un déficit del -0,52 por ciento del PIB "el más bajo desde 2015", cumpliendo así con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado en el -0,7 por ciento.

En 2016, ha proseguido, el presupuesto de ingresos ascendió a 1.100.448 euros, mientras que el de gastos fue de 1.150.928 euros. Respecto a este último, ha señalado, el Gobierno de La Rioja incrementó el gasto principalmente de personal (un 3,41 por ciento) como consecuencia de la subida salarial, la devolución de la paga extra y el incremento de la plantilla en Salud y Educación, los gastos corrientes en bienes y servicios que crecieron un 1,79 por ciento debido al incremento del gasto farmacéutico y las transferencias corrientes, que lo hicieron un 5,7 por ciento.

En el lado contrario se redujo el gasto financiero un 29,45 por ciento debido al trabajo desarrollado por la Consejería para reestructurar su cartera de deuda.

ALTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN SALUD Y EDUCACIÓN

Además, Alfonso Domínguez ha defendido que en el año 2016 se ha dado prioridad al gasto social y sanitario, tal y como se desprende del alto grado de ejecución del SERIS (99,50%), la Consejería de Salud (98,72%), Educación, Formación y Empleo (94,85%) y Políticas Sociales (87,38%).

También se ha referido al alto grado de ejecución del presupuesto de gasto que fue del 94,43%. En concreto, en el capítulo I relativo a gastos de personal fue del 99,62%, y en el capítulo II, que comprenden gastos en bienes corrientes y servicios, el grado de ejecución ascendió al 91,44%.

Por otro lado, en el capítulo III, destinado al pago de intereses por la deuda pública, la ejecución fue de un 92,44%. Asimismo, la ejecución del capítulo IV sobre transferencias corrientes fue de un 93,73%. En relación a los apartados inversores del presupuesto, capítulos VI y VII, Inversiones reales y Trasferencias de capital, el grado de ejecución fue del 66,94% y 80,52%, respectivamente. Por último, el grado de ejecución de los activos y pasivos financieros, fue del 95,23% y 99,94%, respectivamente.

Por otro lado, en 2016 La Rioja cumplió con la regla de gasto, así como con el objetivo de deuda pública fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para La Rioja.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció unos objetivos de deuda pública para 2016 que se fijó en el 24,4% para el conjunto de las comunidades autónomas y que en un principio se estimó en un 18,3% para La Rioja.

Sin embargo, los Acuerdos del Consejo de Ministros del 2 y 23 de diciembre de 2016, contemplaban una serie de excepciones que permitían rectificar estos objetivos. Asimismo, para aquellas comunidades que, como La Rioja, no se hubieran adherido al Fondo de Financiación pero que hubieran incumplido el objetivo de déficit en 2015, se permitió el incremento del límite de deuda, que finalmente fue del 19% para nuestra región.

En concreto, la deuda de La Rioja, en términos absolutos, se situó en el cuarto trimestre en 1.487 millones de euros, 51 millones más que en 2015, que se han destinado a financiar los gastos derivados de los tratamientos de hepatitis C, la cobertura del déficit y la devolución de la paga extra, que se completó en marzo de 2016. Además, se ha referido "al esfuerzo que está realizando el Gobierno de La Rioja para reducir el pago a los proveedores, que cerró el año con un periodo medio de pago global de 10 días".

REACCIONES

Tras su comparecencia, el diputado regional de Ciudadanos, David Vallejo, ha indicado que "con sus luces y sombras" desde Ciudadanos "estamos satisfechos con los resultados porque son los primeros presupuestos negociados con nuestra formación" en donde "la reducción de la presión fiscal fue parte del acuerdo y de las condiciones que pusimos".

El crecimiento económico -ha proseguido- "es positivo pero débil" y estructuralmente "no parece que sea la senda adecuada" porque, por ejemplo, "no ha habido crecimiento industrial".

Por su parte, el diputado regional del PSOE, Francisco Ocón, ha mostrado la "preocupación" de su grupo con respecto al cierre del ejercicio de 2016 porque La Rioja "ha sido la comunidad que menos creció económicamente en 2016 y en 2015, fuimos la tercera que menos crecimos".

Ciñéndonos al año 2016, ha proseguido, "no se ha cumplido uno de los objetivos básicos ya que se anunció que se iba a reducir el endeudamiento neto de la ciudad y no ha sido así". Además "no se nos puede olvidar que en los capítulos inversores, el Ejecutivo de La Rioja no ha ejecutado 63 millones de euros de los que tenía previstos". Por lo que "vemos que la no ejecución de una parte del presupuesto inversor ha sido incluso superior al déficit de la comunidad".

Para el PSOE, "la falta de pulso económico y la bajada de más de un 5 por ciento de la producción industrial en 2016 debería preocupar al Ejecutivo".

Finamente, desde el Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido ha agradecido la comparecencia voluntaria del consejero que demuestra el afán del Gobierno "por expresar a los diputados el cierre de presupuesto".

Además "destacamos que por las propias cifras es una ejecución muy en la senda de los pilares básicos del PP, en las que predomina la buena gestión de los recursos públicos y tenemos una buenos datos que permiten ese círculo de crecimiento económico, de creación de empleo, de fomento de exportaciones, de la reducción de la tasa de pobreza y de impuestos y en esa senda debemos seguir trabajando".