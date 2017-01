Rechazadas las enmiendas de la oposición que pedían devolver los presupuestos por ser "los de la resignación"

Etiquetas

En Marea, PSdeG y BNG advierten de "desigualdad, pobreza y precariedad" con las cuentas, que el PP defiende por "consolidar un crecimiento sano"

El pleno del Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos del PPdeG, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Xunta para este año 2017 que presentaron En Marea, PSdeG y BNG.

La oposición pedía con ellas la devolución de las cuentas, que vinculan con la "resignación" frente a la situación económica, que tildan de "restrictivos" por mantener "recortes" en ámbitos sociales y acusan de ser causantes de "dolor", "desigualdad", "pobreza" y "precariedad" en la sociedad gallega.

Por su parte, los populares han argumentado su voto en contra de las enmiendas al asegurar que aprobarlas supondría "parar Galicia" y también por "lo poco atractivo que resulta la propuesta de la oposición".

En este sentido, han valorado que los presupuestos son "adecuados y expansivos" y ha reivindicado "que consolidan un crecimiento de la economía mucho más sano que el que tenía la economía gallega en 2009".

FACENDA

Mientras, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en su turno de réplica, ha defendido en el hemiciclo la "actuación en positivo" y de carácter "propositivo" del Gobierno gallego, tanto en materia de servicios sociales como de empleo.

En este último campo, el laboral, ha reprochado "negar que van más de tres años de una caída fuertísima de la tasa de paro y de un incremento de la ocupación de una manera clarísima", si bien ha admitido que "queda mucho por hacer".

EN MAREA

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha comenzado su discurso atribuyendo a la Xunta un "falso relato propagandístico" según el cual el aumento del producto interior bruto (PIB) se debe a la política gubernamental. "No crecemos como consecuencia, sino a pesar", ha aseverado.

Así, ha dicho que el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo "infringió un dolor innecesario" en apartados como el sanitario, en el que "denegaron medicamentos a los enfermos de hepatitis C para cuadrar el gasto público".

Personas "responsables" de ello están hoy sentadas en el Pazo do Hórreo, según ha afirmado, para añadir: "A ver si otro día los vemos sentados en otro banco como responsables de esa indecencia".

Villares ha clamado por la recuperación de derechos y ha rechazado la "senda" que ofrece el PP, que ha identificado con la del "estado del malestar social", en el que "solo crece la deuda y la reserva de Vega Sicilia de Feijóo en su casa", los jóvenes "no tienen posibilidades de vivir con dignidad" y la población en general es "más pobre".

PSDEG

Mientras, el portavoz de los socialistas en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha cargado contra una política económica "resignada y conservadora", para proclamar a continuación que "otra política económica es posible, con más crecimiento, más firme, más integración social y servicios públicos reforzados".

Las medidas de Núñez Feijóo significaron, a su juicio, una crisis "más honda y más destructora de empleo", todo, en su opinión, por "la fascinación por la austeridad", que supuso una "catástrofe sin paliativos" en materia de empleo y por la "expulsión" de jóvenes del mercado de trabajo.

Además, ha señalado una estrategia fiscal "incorrecta" y ha remarcado que "el problema" de la deuda "no es el volumen", sino "el uso". En este sentido, ha reclamado "otra política de gasto" que apueste por la investigación, la gratuidad de los libros de texto, la dependencia y el apoyo al acceso a la vivienda, entre otros puntos.

BNG

En el "dolor" que causan "las políticas de austeridad" ha incidido la portavoz del Bloque en la Cámara, Ana Pontón, quien ha criticado "problemas en el acceso a los servicios públicos" con el PP en el Gobierno, "mayor pobreza, mayor desigualdad y mayor precariedad".

Asimismo, ha considerado que "el pretendido carácter expansivo es humo", al asegurar que "siguen existiendo recortes en política social" y "falta ambición" de un plan de futuro "real" para Galicia, con unos presupuestos que ha llamado "de la desesperanza".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Pontón ha hecho hincapié en su intervención en el modelo de financiación que ve "injusto" y en que los grupos no sepan "aún cuál es la propuesta concreta que va a defender" Galicia este martes, en la conferencia de presidentes.

Al respecto, ha instado a Feijóo a "abandonar esa estrategia de sumisión a los intereses del PP y del señor Rajoy", porque "eso conduce a Galicia a la irrelevancia política" y a ser "invitados de piedra" en el encuentro.

Tras referirse la líder nacionalista a la "estrategia anticatalana" del PP y censurar que "fue Madrid la única beneficiada" los últimos años, el conselleiro ha respondido con una reprobación a que el BNG hable de territorios.

Sin embargo, Leicega, ya en su segundo turno, ha replicado que "son los territorios los que importan" según lo que ha trascendido de la propuesta del PP, información ante la que ha mostrado su preocupación.

SUELDOS GOBIERNO

También ha lamentado Pontón el aumento del sueldo de los miembros del Gobierno, a lo que Martínez ha respondido que "incremento salarial ninguno", puesto que se trata de "recuperar el nivel de 2012".

Ha destacado que "afecta a todos los empleados públicos" y ha contratado la actual nómina del presidente gallego, sobre los 72.600 euros, con la de 2008, cuando rondaba los 85.000.

PP

En el debate, el portavoz de los populares en el Pazo do Hórreo, Pedro Puy, ha destacado que se trata de un "buen presupuesto para la situación actual de Galicia".

A la oposición le ha reprendido por pretender "volver al año 2009", y le ha espetado que "no, gracias". A mayores, ha apuntado que los fármacos a los que se refirió Villares para la hepatitis C "no existían en 2009".

CONSELLEIRO

Valeriano Martínez ha constatado que "efectivamente hay dos modelos de sociedad" para subrayar que "hace poco que se manifestó el cuerpo electoral y de una manera muy correcta", como "siempre (*) sea cual sea el resultado".

Esto ha merecido la crítica de la portavoz del BNG, quien ha resaltado que el hecho de que el PP haya logrado una nueva mayoría absoluta no invalida la actuación y enmiendas de los grupos de la oposición.

Martínez ha llamado la atención sobre el "cierto prestigio y reconocimiento externo" de la política de la actual Xunta, y ha reiterado que lo que busca es un "crecimiento sano".

A la oposición le ha reprochado "primero negar la crisis" y ahora "no reconocer la recuperación económica cierta que desde hace dos años y medio se está produciendo en Galicia".

En lo que respecta al presupuesto, ha valorado que "lo más importante no son solo las cifras", sino que el documento "transmite certidumbres" a familias y empresas.

TIQUE ELÉCTRICO

En otro orden de cosas, el portavoz de En Marea ha preguntado si "la gente ya no pasa frío", por la publicación de ayudas para el tique eléctrico este mismo lunes por unos 800.000 euros, frente a los más de 2 millones en que ha cuantificado la convocatoria del pasado año.

También ha aprovechado la ocasión para denunciar "el colapso de las urgencias" en la comunidad y para acusar al PP de tener "vergüenza del gallego", por las partidas destinadas a este ámbito.

CIERRE

Ya en el cierre, el titular de Facenda ha llamado a, "con el trabajo de todos los grupos", avanzar en la "creación de empleo de calidad".

También ha hecho un llamamiento para "consensuar una postura de país" en el sistema de financiación autonómica, un asunto "prioritario", y ha rechazado la devolución de unas cuentas que "necesita Galicia para seguir un paso más en el camino del empleo y de los servicios públicos".