(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY: “EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN NO EXISTE”

Etiquetas

- Alerta de que la independencia de Cataluña sería un “trauma” con consecuencias económicas “terribles”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sentenció este sábado que el derecho de autodeterminación al que aluden los independentistas catalanes “no existe” y el denominado “derecho a decidir” sobre el futuro de esta autonomía compete, en todo caso, a “todos” los españoles.El jefe del Ejecutivo hizo estas consideraciones al clausurar en Sitges (Barcelona) la XXXIII Reunión Anual del Círculo de Economía, donde aseguró que hará “todo” lo que esté en sus manos para que el “sentido común” se imponga en Cataluña y parar así las pretensiones secesionistas de los líderes de la Generalitat.“Yo no voy a autorizar ningún referéndum para la independencia, porque no quiero ni puedo y porque no me corresponde a mí”, aseveró, antes de advertir de las consecuencias “terribles” en materia económica que supondría una eventual independencia de Cataluña. “Sería un trauma”, consideró.Sostuvo que las pretensiones de independencia en estos tiempos es “lo peor que nos puede ocurrir a todos”, ya que supone “romper con siglos de historia juntos y liquidar los lazos de todo tipo que nos unen”, tanto afectivos como familiares. Con la independencia, continúa, dejaríamos de “compartir todo lo que compartimos”.“SE IRÁN DE EUROPA”“Se irán de Europa, digan lo que digan”, declaró con vehemencia el presidente del Gobierno, que avisó de que una Cataluña independiente perdería las ayudas europeas y no podría dar la batalla para que Barcelona sea sede de la Agencia Europea del Medicamento, entre otras cosas. Abundó en que el pretendido referéndum sólo lo podría autorizar el Parlamento y con el aval de una mayoría de diputados para modificar la Constitución española, ya que “la soberanía nacional radica en el pueblo español” y “el derecho de autodeterminación no existe” en este país.Por ello, dejó claro al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que le está pidiendo algo que puede tener “la total y absoluta certeza” de que no se autorizará mientras él presida el Gobierno de España. “¡A mí se me plantea esto y no se me da más margen!”, se quejó.“NUEVAS FÓRMULAS”Reconoció, eso sí, que hay que intentar una solución, “nuevas fórmulas”. “Estoy absolutamente de acuerdo y llevo mucho tiempo intentándolo”, declaró. “Pero si no acepto (el referéndum), me plantean una Ley de Transitoriedad que pretende por mayoría liquidar la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la unidad nacional, la soberanía nacional, sacar a Cataluña de Europa, y todo eso en un día”.Por último, preguntado por el cupo vasco y si el Gobierno tiene “miedo” de abrir esta posibilidad a Cataluña, Rajoy respondió que “el Gobierno, cuando está convencido de una cosa, nunca tiene miedo a abrir nada”, sino que a la hora de tomar una decisión valora “las consecuencias”.Reseñó que el cupo vasco se encuentra en la Constitución y por ello dijo que no es “justo” que se ponga en duda. “No podemos construir un país sobre la base de que a mí me tratan mal y a los demás bien, porque no es justo”, insistió.“Estamos en el momento de la historia de España con el mayor nivel de autogobierno” y “ahora hay quien lo quiere romper”, lamentó Rajoy, para agregar que el objetivo del Gobierno es llegar a un acuerdo sobre la financiación autonómica, pero “hay quien no viene a las reuniones”.