Iglesias ve al Gobierno capaz de usar la fuerza contra el referéndum

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ve al Gobierno de Mariano Rajoy capaz de hacer "cualquier cosa" para impedir que en Cataluña se celebre un referéndum de independencia, incluso utilizar "medidas de fuerza". Es un paso más de Podemos para intentar llevar la iniciativa en la oposición y obligar al nuevo PSOE de Pedro Sánchez, que apuesta por la plurinacionalidad, a decir no a la consulta. Ese no, sería un argumento más en el intento de Iglesias de colocar al PSOE como un aliado del gobierno de Rajoy. El mensaje es claro: El PSOE no hace oposición al Gobierno porque ni apoya la moción de censura (hasta el momento el PSOE apuesta por la abstención) ni tampoco dice que lo anuncia en mítines: dar un paso más en Cataluña.

"Yo creo que son capaces de cualquier cosa y no sería la primera vez", ha señalado iglesias en una entrevista en RAC1 preguntado si ve al Ejecutivo del PP "capaz de usar la fuerza" para evitar ese referéndum de autodeterminación que el Gobierno de Cataluña se ha comprometido a celebrar.

"Somos contrarios a cualquier medida represiva frente a una movilización política", ha destacado Iglesias, antes de asegurar que "a cualquier ciudadano demócrata le tiene que asustar" escuchar a los dirigentes del PP hablando sobre la cuestión catalana: "¿Cómo no va a dar miedo el PP?", ha remachado.

A su juicio, "sería completamente contraproducente llevar a cabo medidas de fuerza" a sabiendas de que el Gobierno cuenta con "muchos instrumentos". Iglesias cree el PP demuestra "no tener altura de Estado" porque no afronta la "realidad plurinacional" de España y "de una demanda mayoritaria en Cataluña.

El líder de Podemos ve necesario que se entienda que el "desafío" principal de España es "buscar encajes que expresen su realidad plurinacional", algo que en su opinión se consigue "por mecanismos democráticos". "Hace falta hacer algunos cambios", ha manifestado. Aunque Iglesias siempre se guarda un as en la manga: Podemos es contrario a la independencia.

Sobre la presencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, en el Congreso para explicar el proceso soberanisma, Iglesias cree que sería "un avance" verle en la tribuna y "debatir". Sabe ya que Puigdemont ha dicho no a hacerlo, pero no saldrá de Iglesias una palabra señalando que eso es falta de diálogo. Además, el líder de Podemos ha recalcado que actualmente un tercio de los diputados son partidario del derecho a decidir y de que se celebre un referéndum". No es suficiente, pues. Por eso Puigdemont no va al Congreso.

Iglesias apoya a las claras el referéndum

"Tiene que ejercerse el derecho a decidir y para eso es necesario un referéndum legal, reconocido internacionalmente y con efectos jurídicos", ha aseverado. Sobre este posicionamiento, cree que Podemos a nivel nacional y a nivel catalán "coinciden".

Respecto a la posición del PSOE sobre Cataluña, ha afirmado que, si los socialistas creen en una España plurinacional, "no solo se puede quedar en las palabras" y buscar "una fórmula de encaje".

De hecho, ha destacado que el PSC ya planteó "fórmulas" para un referéndum legal, a pesar de que los socialistas catalanes tuvieron que "recular" por culpa del sector socialista andaluz: "Sería saludable que el PSOE vuelva a posiciones que en su día defendieron dirigentes del PSC", ha añadido.

Por otro lado, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Rafael Mayoral, ha defendido la necesidad de que el Gobierno central llegue a un acuerdo con el Ejecutivo catalán antes que realizar un referéndum unilateral de independencia. "Somos demócratas y creemos que los problemas políticos se solucionan con soluciones democráticas y no judiciales", ha añadido.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', Mayoral ha criticado que "las élites que controlan las instituciones" no tienen un proyecto de país. "Son fábricas de independentistas y gente que ha demostrado que su proyecto era el saqueo de lo de todos", ha espetado.

Mayoral, que es partidario de celebrar un referéndum pero contrario a la independencia de Cataluña, ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a "debatir el proyecto" de España para el futuro porque, a su juicio, si se arremete contra los intereses de los ciudadanos "se quieren ir hasta los de Valladolid".