El referéndum le estalla en las manos al PSC y a Sánchez: los suyos quieren votar

El alcalde de Blanes (Girona), Miquel Lupiáñez, ha sido el que ha prendido la mecha de la discordia. En una entrevista en Onda Cero ha defendido que en Cataluña hay valores que se viven de otra manera que respecto al resto de España, como "igual ocurre en Dinamarca respecto al Magreb".

Además, ha explicado que en el referéndum del 1 de octubre hará campaña por el 'no', ha vaticinado que es la opción que tiene más posibilidades de ganar y ha expuesto que, en caso de que gane el 'sí', se tendría que "acatar" que los catalanes quieren ser independientes.

Con Pedro Sánchez recién llegado y virando hacia la izquierda y sin una política clara sobre la postura que adoptarán con respecto al referéndum, otros alcaldes se han ido uniendo a la postura de Lupiáñez. Así, los primeros ediles de Vallbona d'Anoia y Castellbell han dicho estar dispuestos a ceder espacios para la votación, y los Girona, L'Escala y Terrassa han manifestado que respaldan que sus vecinos voten.

El PSOE permitirá a sus alcaldes votar

El PSOE se ha visto obligado a salir al paso y quitarle hierro al asunto. De esta manera, ha asegurado que no ve reprochable que alcaldes del PSC quieran votar en el referéndum independentista del 1 de octubre siempre y cuando no colaboren en su organización prestando medios municipales para celebrar la consulta, ha indicado este lunes el portavoz de la formación, Óscar Puente.

En rueda de prensa, Puente ha aclarado que la reunión de la Ejecutiva Federal de este lunes en Ferraz no había hablado de la posibilidad de sancionar a aquellos alcaldes que colaboren en la organización de la consulta. "Se estudiará. Valoraremos en el futuro qué determinaciones tomar en función de las actuaciones que emprendan", ha dicho Puente preguntado por las opiniones de algunos alcaldes del PSC que apoyan el referéndum.

Puente ha explicado que, aunque al PSOE no le gustaría que alcaldes del PSC votaran en el referéndum, no consideran esa conducta "reprochable", por tratarse de una "cuestión personal". Lo que sí espera el partido de ellos es que cumplan la legalidad y no pongan "medios municipales al servicio del referéndum".

"Lo que está claro es que el Partido Socialista tiene un compromiso con el cumplimiento de la legalidad y no ampara este referéndum ni lo apoya de ninguna manera. Nosotros no respaldamos el referéndum y no amparamos comportamientos que pasen por el no respeto a la legalidad", ha abundado.

Dos conceptos de nación

El debate se ha incendiado todavía más si se tiene en cuenta el difuso concepto plurinacionalidad que defiende el PSOE de Pedro Sánchez. Puente ha explicado que se trata de una idea que pretende servir de aportación al debate sobre el encaje territorial de determinadas comunidades, no sólo la catalana, en España.

Para los socialistas, ha dicho, existen "dos conceptos de nación", uno con un carácter "más político jurídico" y otro "más cultural, identitario, de sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad". En relación con el primero, el PSOE sostiene que "solo hay una nación, la española" que tiene derecho a considerarse un ente jurídico político y que es "donde recae la soberanía".

Pero esa nación, a juicio de los socialistas, "está compuesta por otras naciones que tienen ese carácter cultural, identitario y es el caso, entre otras, de Cataluña", ha explicado recordando que tampoco antes de la Constitución de 1978 existía el concepto de Comunidades Autónomas.