CEAR asegura que la UE pidió a España que "por lo menos" acogiera 10.000 refugiados y no que se redujera el compromiso

Etiquetas

La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha asegurado que la Unión Europea ha pedido "informalmente" a España que llegue "por lo menos" a acoger a 10.000 refugiados, pero que "no han rebajado" la cuota con la que se comprometió el Gobierno.

"Hubo una reunión a puerta cerrada, donde la UE le dijo a los estados que estaban incumpliendo, y que hasta dónde podían llegar", ha añadido Galán, al tiempo que ha destacado que "no ha habido rebaja alguna" y que "hay 17.337 personas con nombres y apellidos esperando".

Así lo ha manifestado Galán este jueves 6 junio durante la conferencia 'Analizando la realidad: ¿Qué hay detrás de las cifras del asilo en los últimos años en Europa y en España?', después de que diferentes miembros del Ejecutivo español hayan avanzado desde hace varias semanas que el número de personas preparadas para ser reubicadas es inferior al previsto, lo que implica que el número de reubicados por España sería inferior al inicialmente comprometido.

Para la secretaria general de CEAR, es una "imprudencia" que desde el Ministerio del Interior se afirme "públicamente" que se ha "reducido la cuota", cuando "no hay reducción alguna".

En la misma línea, ha apuntado que según la Comisión Europea "no se ha rebajado un ápice la cuota" y que es un "despropósito" declarar lo contrario. "Nada de nada, por ahora no hay rebaja. Otra cosa es que no van a cumplir, eso lo tenemos clarísimo, y tendremos que decir que no han cumplido", ha precisado.

UNA CRISIS DE VALORES Y RECESOS DE LA UE

Durante la conferencia, impartida en el marco del curso 'La política de asilo y refugio. El reto de la UE', Galán ha lamentado que la agenda europea sea "cortoplacista" y "parcheada" y que lleva a "un fracaso que se está incrementando con la llegada de refugiados". "Esto no es una crisis de refugiados, es una crisis de valores y de recesos de la UE", ha concretado.

Por otro lado, ha resaltado que CEAR recibe dinero público porque la ciudadanía "ha dicho que quiere acoger", y que ese dinero "no es del Gobierno de turno, sino de los ciudadanos". "No hay que olvidar que el cumplimiento de los compromisos son obligatorios. La sociedad civil y las organizaciones estaremos ahí para recordar al Gobierno que no está cumpliendo y avergonzarles", ha añadido.

Respecto al avance de los discursos xenófobos en Europa, ha lamentado que ese "temor" ha llevado a los gobiernos a que "pongan el freno" en el desarrollo de una política "coherente" en materia de migración y refugio. "Hay una falta de voluntad política y una mochila de pretextos para no cumplir con los compromisos", ha criticado.

Sobre el "pretexto" de que los refugiados no quieren venir a España, Galán ha subrayado que hay que "desmontar mitos" y dar la "mejor información posible" de los sistema de asilo de Europa, "sobre todo de los que tienen idealizados". "El sistema español es el más garantista de todos. El que solicita asilo tiene plenos derechos, excepto el derecho al empleo que lo obtienen a los seis meses. Eso no es así en otros países", ha explicado.

REFUGIADOS ATRAPADOS Y AISLADOS EN GRECIA

Igualmente, ha subrayado que lo que está viviendo Grecia, donde hay "62.000 personas varadas", es "terrorífico" en cuanto a condiciones "a pesar del esfuerzo" que hace el país. Por ello, ha propuesto poner en marcha visados humanitarios y vías legales y seguras para los refugiados.

"Hemos inyectado dinero importante a Grecia para convertirlo en el gran campo de refugiados de la UE. Hay una estrategia política de aislamiento de Grecia para que la gente se quede ahí varada", ha criticado Galán, al tiempo que ha señalado que se está viviendo una situación "muy compleja" al estar la gente "atrapada" y "aislada".

En este sentido, ha señalado que el asilo se ha convertido en un estatus "casi inaccesible" y "ha pasado a ser un privilegio en vez de un derecho".

Además, ha criticado la "mala gestión" de la Oficina de Asilo y Refugio, que, en su opinión, tiene que "agilizar" los trámites al tener acumulados "22.000" expedientes de solicitudes de asilo.

Por último, Galán ha pedido al Gobierno Español que "mire un poco más" hacia Italia y Grecia para "echarles un cable". "Puede que la entrada de refugiados a Europa cambie y nos tengan que ayudar a nosotros", ha concluido.