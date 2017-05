Periodistas relatan su viaje a los campos de refugiados de Hatay (Turquía): "Aquello es un limbo lleno de derrotados"

Etiquetas

Los periodistas Álvaro Zamarreño, Rosa Meneses y Xavier Mas de Xàxas, han relatado su viaje a la provincia turca de Hatay para analizar la situación de los refugiados sirios, en un desayuno informativo organizado este martes 30 de mayo, en Madrid, por la Asociación de Periodistas Europeos. "La vida en el campo de refugiados es una vida de desesperación", ha declarado Mas de Xàxas.

La provincia de Hatay es una de las 81 provincias de Turquía, situada en el sur del país, en la costa del Mediterráneo, hace frontera con Siria y lleva seis años recibiendo refugiados, desde los levantamientos de la Primavera Árabe de 2011, según han explicado.

En esta línea, Mas de Xàxas ha indicado que aunque "el gobierno turco lleva una buena gestión de los campos", la "verdadera" solución sería "cerrarlos y crear programas de integración efectivos". "La gente que vive ahí se cuestiona el sentido de su vida", ha señalado para explicar que los campos de refugiados "pueden ser foco de radicalización de los jóvenes".

Por otra parte, el periodista ha aseverado que la "mayoría de los refugiados" no se encuentran en los campos, precisando que alrededor de tres millones y medio de refugiados "están diseminados por las ciudades". "Son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y viven en condiciones más precarias", ha apuntado.

En este contexto, ha explicado que "todos, estén en los campos o no" reciben una ayuda del gobierno turco de 25 euros al mes, a través de un "censo de refugiados con el que cuenta Acnur", pero que el problema reside en que se están produciendo "tensiones y choques" entre la población civil y los refugiados debido a la mano de obra barata.

En la misma línea, Meneses ha definido a estos refugiados como "invisibles". "La sociedad civil turca está haciendo un gran esfuerzo", ha declarado para señalar que se ven "signos" de que está "exhausta". "Las autoridades locales insisten en que ya no pueden más. Los propios locales no tienen trabajo, y las empresas están cerrando. Empieza a haber malestar", ha sentenciado.

Zamarreño ha señalado que en un encuentro con expertos, "se llegó a la conclusión" de que Turquía "no está preparada para la inclusión de los refugiados" puesto que "la economía de la provincia está estrangulada", y la contratación de los refugiados como mano de obra barata "ha hundido los precios por los que trabajaban otros sectores".

UNA RESPONSABILIDAD QUE DEBERÍA SER DE TODOS

"Este problema debería ser responsabilidad de todos", ha declarado Zamarreño tras lamentar que Turquía "está afrontando en solitario esta crisis". "Los interlocutores con los que hemos hablado sienten que la UE ha abandonado esto", ha dicho tras explicar que son los ayuntamientos los que están gestionando la situación "sin tener medios para ello". "Haría falta 50 nuevas escuelas en la provincia de Hatai para que todos los niños pudieran ir a clase", ha aseverado.

En este contexto, el periodista ha lamentado que Europa "peca de cinismo" puesto que "deseosa de quedar libre de pecado culpa a Erdogan de la situación en la que se encuentran estos refugiados". "Turquía ha hecho un enorme esfuerzo mientras que Europa no se aplica", ha añadido.

"El acuerdo de la UE con Turquía debe ser criticado", ha señalado tras explicar que en la actualidad los sirios "huyen" de Turquía porque ven que el país no tiene la capacidad de "formar las expectativas de todas esas personas".

Por su parte, Mas de Xàxas, ha apuntado que "la UE debe saber que ya no hay vuelta atrás". "La gente que está en esta situación ya no puede volver a Siria. En caso de que se acabase la guerra haría falta una generación entera para reconstruirla", ha señalado para añadir que "el acuerdo no debe ser un freno". "Siguen muriendo a diario en el mar Egeo", ha concluido.