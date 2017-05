REFUGIADOS. ‘¡VENID YA!’, CAMPAÑA DE “PRESIÓN” DE LA COORDINADORA DE ONG AL GOBIERNO PARA QUE CUMPLA SU COMPROMISO DE ACOGIDA

Etiquetas

- Mil sillas vacías simbolizan en Madrid los refugiados que faltan por llegar. La Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo (Congde) lanzó este miércoles la campaña ‘¡Venid ya!’, destinada a “presionar” al Gobierno para que cumpla su compromiso de acoger a 17.337 personas refugiadas antes del próximo 26 de septiembre.Las 50 organizaciones sociales que integran la coordinadora dieron el pistoletazo de salida a la campaña con un acto en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el que colocaron mil sillas, cada una de ellas identificada con el nombre de una persona, con las que pretenden simbolizar a los refugiados que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió a dar acogida en España y todavía no han llegado, según explicó la directora de la coordinadora, Maite Serrano.Además, las ONG que integran la coordinadora habilitarán en sus webs un contador en tiempo real que mostrará las personas que llegan cada día a España, las que faltan por venir y las jornadas que faltan para que expire el plazo para cumplir el compromiso de acogida.En la cumbre de la UE de septiembre de 2015, en la que se aprobó el reparto de refugiados entre los Estados miembros, a España le correspondieron 17.337 personas y solo han llegado 1.304, es decir, un 7%, según las cifras que maneja la Congde. De las 15.888 personas asignadas para el cupo de reubicación desde varios diferentes países de la UE que debe hacerse antes del próximo 26 de septiembre, han llegado 886, y de las 1.449 que deben reasentarse en España procedentes de terceros países como Turquía, Líbano o Jordania antes del 20 de julio de 2017, únicamente han llegado 418.“El Gobierno no está mostrando la voluntad política necesaria para poner los medios que se requieren para hacer posible la acogida de refugiados comprometida”, denunció la directora de la Congde.Para Maite Serrano, el Ejecutivo no está yendo en sintonía con el sentir mayoritario de la sociedad, favorable a la llegada de personas que están sufriendo conflictos y guerras en sus países, ni tampoco acorde con criterio de la gran mayoría de partidos políticos.“Los grupos parlamentarios están registrando y defendiendo en el Parlamento proposiciones e iniciativas, pero no hay medidas concretas si el Gobierno no muestra voluntad. Por eso lanzamos esta campaña, para presionar al Gobierno que cumple su compromiso”, dijo.En representación de los refugiados que han llegado a España participó en el acto en la Complutense el sirio Ahmad, que pidió al Gobierno español y a los Estados europeos que hagan más para facilitar la entrada de refugiados. “Las ONG nos están ayudando mucho, pero la política de la UE da vergüenza. Tiene que abrir las fronteras de los países para crear vías legales y seguras a los que huimos de guerras y situaciones de conflicto”, reclamó Ahmad.