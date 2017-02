ERREJÓN INCLUYE A MAESTRE COMO 'NÚMERO DOS' EN SU LISTA PARA VISTALEGRE, QUE CIERRA EL ACTOR PEPE VIYUELA

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Ínigo Errejón, ha presentado una lista "plural", "paritaria" y "con amplia reresentación territorial" al Consejo Ciudadano del partido en la que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, aparece como 'número dos', el magistrado Juan Pedro Yllanes en el tercer puesto y la cierra el actor Pepe Viyuela.La lista que lidera Errejón para intentar obtener mayoría en el máximo órgano de dirección política de Podemos la integran 62 personas, entre ellas el filósofo Santiago Alba Rico (en el número 60), la sexóloga y activista transexual Aitzole Araneta (21), el escritor Roy Galán (58) y el actor Pepe Viyuela (62). Tras Errejón y Maestre ocupan los primeros puestos de la lista la completan Juan Pedro Yllanes; la secretaria de Igualdad de Podemos, Clara Serra; el responsable de Internacional, Pablo Bustinduy; la eurodiputada Tania González; el responsable de discurso del partido, Jorge Moruno; la diputada por Valencia de Unidos Podemos Ángela Ballester; el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Eduardo Gutiérrez, y la secretaria de Acción Institucional, Auxiliadora Honorato. En la lista once diputados estatales, además de representantes de todas las comunidades autónomas y "referentes en la defensa de la plurinacionalidad". La candidatura de Errejón, 'Recuperar la ilusión', competirá finalmente con la del líder del partido, Pablo Iglesias, que encabeza la lista de 'Podemos para Todas' al Consejo Ciudadano de Podemos, además de optar a la reelección de la Secretaría General. De esta forma, los proyectos políticos y documentos de Iglesias y Errejón competirán en el congreso estatal que se celebrará en Madrid y las votaciones que en él tendrán lugar. IGLESIAS ASEGURA SU CONTINUIDAD EN PODEMOSPablo Iglesias se asegura la continuidad en los órganos de dirección del partido al presentarse a la reelección a la Secretaría General y formar parte de una de las listas al Consejo Ciudadano de Podemos. De esta manera, incluso aunque su lista no logrará hacerse con una mayoría de miembros en el Consejo Ciudadano, la presencia de Iglesias en este importante órgano de dirección estaría garantizada, ya que nadie duda que él sí conseguirá los apoyos necesarios, por lo que aunque renunciara a la Secretaría General estaría en la direcciónPor su parte, Errejón ha considerado en las últimas horas que si se produjera esa situación, él pondría su cargo a disposición del partido antes de que dimitiera Iglesias, porque por encima de todo se sitúa “el proyecto político” de Podemos y sus cinco millones de votantes. Iglesias presentó anoche una lista con los más afines. Tras él situó a su jefa de gabinete, Irene Montero; el experto en economía Vicenç Navarro; la abogada Gloria Elizo; el secretario de Organización, Pablo Echenique; la diputada Noelia Vera y el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral. Otro de los puestos relevantes de la lista de Iglesias lo ocupa el exjemad Julio Rodríguez, en el puesto número 9, y el sindicalista Diego Cañamero, en el quince. LA SALIDA DE BESCANSALos efectos del enfentamiento entre ambos dirigentes han alcanzado finalmente a otros miembros de la dirección, y a última hora de este miércoles Carolina Bescansa, hasta ahora secretaria de Análisis Político y Social del partido, anunciaba que abandona los cargos que ostenta en la formación y no se integrará en ninguna lista de cara a este cónclave. Bescansa dirigió una carta a la militancia que firmaba junto al también miembro de la dirección de Podemos Nacho Álvarez, que había colaborado con ella en la creación de un espacio de debate,‘Pensando Vistalegre’, para aunar propuestas de cara al cónclave de la organización y así “evitar el choque de trenes”. Sobre esta marcha se pronunció anoche Errejón a través de su cuenta de Twitter: "@nachoalvarez_ y @CBescansa llevan años dejándose la piel por Podemos, aportando buenas ideas. Una lástima. Reflexionar y ensanchar, juntos". Por su parte, Iglesias publicó el siguiente mensaje en la misma red social: "Os hubiera querido con nosotr@s compañeros @nachoalvarez_ y @CBescansa pero respeto la decisión. Sigo contando con vosotros. Gracias". Fuentes próximas al secretario general confirmaron a Iglesias que éste propuso a ambos ir en puestos de salida de su lista, que declinaron. Sí habló con Nacho Álvarez para que éste acuda como invitado permanente al Consejo Ciudadano y asesore en temas económicos.