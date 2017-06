MOCIÓN. HERNANDO DICE A IGLESIAS QUE RECIBIRÁ UN “REVOLCÓN” QUE INCREMENTARÁ LAS “DERROTAS” DEL POPULISMO EUROPEO

Etiquetas

- Hernando: “Hay quien dice que lo hizo mejor Montero, pero no diré eso porque no sé qué voy a provocar en esa relación”. El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, señaló este miércoles que el “revolcón” que va a recibir Pablo Iglesias, el candidato de la moción de censura impulsada por Unidos Podemos, se sumará a las continuas “derrotas” que está cosechando el populismo en Europa.Hernando hizo estas valoraciones al dar réplica al secretario general de Podemos, momento que aprovechó para exigirle “menos insultos, menos demagogia, menos pataletas, menos numeritos y más trabajar” después de que en el debate de ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le diera un “verdadero varapalo”.“Hay quien dice que lo hizo mejor Irene Montero, pero no diré esto porque no sé qué voy a provocar en esa relación”, manifestó Hernando, que matizó sus palabras diciendo que aludía a una relación estrictamente “política” tras los murmullos formados en la Cámara y la intervención de la presidenta, Ana Pastor, para asegurar que el Parlamento “no se va a convertir en un circo”. Acto seguido, pidió “disculpas” por la ofensa que hubieran podido causar sus palabras y aseguró que tiene “gran estima” por la portavoz de Podemos en el Congreso. “Le quedan muchas cosas por hacer en esta Cámara, entre ellas podría estar entenderse con el PP. y vencer esos prejuicios en los que están instalados”, sugirió.Hernando aseguró que en el PP son “gente honrada”. “Lecciones de ética y honradez, usted, ninguna”, aseveró, después de haber aludido a casos de su partido como el de Pablo Echenique, “que no pagaba la Seguridad Social de quien trabajaba para él”; o el de Diego Cañamero, “detenido más de 50 veces con condenas firmes”.También mencionó a Alberto Rodríguez, “condenado por agresión a la Policía”; a Carolina Bescansa, “acusada de cobros irregulares como autónomo”; a Íñigo Errejón, “con su beca en Málaga”, entre otros. “¡Esto sí que son puertas giratorias!”, denunció sobre este asunto, refiriéndose a tener en la Complutense “una plaza que no le corresponde legalmente”.“ESPAÑA ES UN GRAN PAÍS, PERO SIN USTEDES LO SERÍA MÁS”Por su parte, Iglesias dedicó una segunda intervención muy corta en contestación al parlamentario del PP, limitándose a decirle que “España es un gran país, pero sin ustedes lo sería aún más”, palabras que aplaudieron en pie la bancada de Unidos Podemos.No obstante, se extendió más en una primera intervención, en la que quiso trasladarle a Hernando que no le puede “prometer” que vaya a ir a la cárcel en vistas de los “precedentes en su partido”. “Rajoy pasará a la historia como el presidente de la corrupción”, repitió esta afirmación que ya dijo en la primera jornada de debate de la moción de censura. Negó de plano que el PP sea un “partido honrado, decente y honesto” como a su juicio se jacta de decir Hernando y le mencionó el caso de Vicente Martínez-Pujalte, Gustavo de Arístegui, o, Rodrigo Rato.Al finalizar este debate los parlamentarios del PP señalaron hacia la tribuna de invitados quejándose de que uno de los asistentes les estaba diciendo que “tenían mucha cara”, a lo que los populares le contestaron con gestos despectivos. Los ujieres de la Cámara invitaron a esa persona, invitado de Podemos, a que saliera del balcón de invitados sin mayor problema, aunque minutos después volvió a colocarse en el mismo sitio en el que estaba.