Maíllo: "Nunca el poder andaluz ha estado tan catatónico como con Susana Díaz al frente de la Junta"

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha advertido este miércoles de que "nunca el poder andaluz ha estado tan catatónico, absolutamente neutralizado e irrelevante desde el punto de vista político como lo está en estos momentos con Susana Díaz al frente de la Junta".

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la diputada Inmaculada Nieto, Maíllo ha criticado que la presidenta de la Junta se encuentre "en la luna de Valencia", mientras que el Ejecutivo central, "al que ella puso en el poder", desprecia a Andalucía con las inversiones.

Así, tras calificar al Gobierno andaluz de "austente, raquítico, apático e incapaz de afrontar ninguna línea estratégica ambiciosa", el líder de la federación de izquierdas ha acusado a Susana Díaz de "abandonar" la labor institucional por su carrera hacia Ferraz.

Prueba de ello, según ha señalado, es que los Consejos de Gobierno celebrados desde el pasado 28 de marzo, unos días después de que Díaz anunciara su candidatura a la Secretaría General del PSOE, son "raquíticos y austentes de propuestas ambiciosas".

En el marco de esa inacción, ha reclamado que la síntesis de las dos propuestas de ley de PSOE-A y Podemos en materia de LGTBI, a las que se dio luz verde el Parlamento, inicie el trámite parlamentario para su debate y entrada en vigor. En su opinión, se está tardando demasiado y hay que poner "velocidad de crucero".

Para el coordinador general de IULV-CA, Susana Díaz se tiene que aclarar y decidir si quiere seguir siendo presidenta de la Junta "y dedicar 24 horas a recorrerse nuestra comunidad y resolver problemas, o irse a la política nacional, que está muy bien, pero que nos deje tranquilos a los andaluces".

En relación al debate entre los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, celebrado el pasado lunes, Maíllo ha dicho que no lo vio porque no era de su interés aunque ha escuchado algunos "chascharrillos". No obstante, ha rehusado hacer ningún tipo de valoración al respecto.

Sí ha reclamado que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), ya que ha retransmitido dicho debate, haga lo mismo con otros que celebren el resto de fuerzas políticas en sus procesos de primarias. "A ver si este debate puede ser la espita para ello", ha defendido Maíllo.