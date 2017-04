Marí (Cs) afea a Rivera sus críticas a los díscolos: "Ese día se tomó una sobredosis de Cola Cao tremenda"

Etiquetas

"Algunos tendrán que explicar por qué seguimos cogidos de la mano con un señor que le dijo a Bárcenas 'sé fuerte'", advierte

El todavía síndic de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Alexis Marí, ha afeado al líder de su formación, Albert Rivera, que animara a dejar el partido a aquellos que no estuvieran de acuerdo en alguna cuestión. "Ese día creo que se tomó una sobredosis de Cola Cao por la mañana tremenda porque a quién se le ocurre. A mí nunca se me ocurriría decirle a un compañero con el que tiene discrepancias sanas que se vaya".

Así lo ha indicado Alexis Marí a los medios de comunicación en los pasillos de les Corts, al ser preguntado sobre la decisión de la Ejecutiva de Ciudadanos (Cs) de nombrar a nuevo portavoz en la Cámara autonómica valenciana y relevarle de su cargo por la diputada autonómica por Alicante y portavoz adjunta del grupo parlamentario Maria del Carmen Sánchez.

Marí ha manifestado sentirse "bien, muy tranquilo y descansado", a pesar de reconocer que ha dormido cinco horas, y ha defendido la gestión que ha llevado a cabo al frente de la portavocía de la formación naranja en las Corts. "A mí me eligieron los valencianos y no me he desviado ni medio milímetro con lo que les vendimos en campaña y precampaña. Le pese a quien le pese", ha subrayado.

De hecho, ha remarcado que va a continuar en el grupo parlamentario de Cs hasta este miércoles, cuando formalmente dejará de ser síndic de la formación en las Corts y le digan "dónde poner el huevo y sentar el culo". "No voy a abandonar el partido. Uno tiene que hacer su trabajo aquí que es dónde cobra. Yo desde luego voy a seguir haciendo mi trabajo aquí", ha subrayado para remarcar que los valencianos le eligieron para hacer lo que se "vendió en las elecciones".

Visiblemente afectado, el todavía síndic de Ciudadanos en el parlamento valenciano ha criticado algunas de las decisiones que ha adoptado su formación como "ir de la mano con el de 'Luis sé fuerte', en alusión al sms que Rajoy envió a Luis Bárcenas, o "acostarse siendo socialdemocráta y levantarse siendo ultraliberal".

"Yo me pregunto qué hacemos aún cogidos de la mano con el señor de 'Luis sé fuerte'. Se dio la explicación de que si no, no saldrían los presupuestos adelante y no habría gobierno, pues volvamos a votar, pero entretener a un señor que apoya a los corruptos...", ha apuntado Marí quien ha preguntado a los periodistas presentes si han conocido "a un gobierno en la historia de la democracia con tanta corrupción como el PP". "Yo no y ahí estamos", ha sentenciado.

Sin embargo, ha insistido en que se siente representado por ciertas personas del partido como los diputados autonómicos en las Corts David de Miguel o Alberto García.

"Hay con otros compañeros con los que me siento menos representado y que tengo discrepancias con algunos sanas y con otros a los que les digo que esto es infumable. El otro día escuchaba a mi presidente (Albert Rivera) decir que se vayan, pues oiga con todo el respeto que le tengo, ese día creo que se tomó una sobredosis de Cola Cao por la mañana tremenda porque a quién se le ocurre. A mí nunca se me ocurriría decirle a un compañero que tiene discrepancias sanas que se vaya".

Cuestionado sobre si ha hablado con Albert Rivera, ha reconocido que con el presidente de la formación "él no habla".

"AQUÍ TODO SE HA DEBATIDO"

Marí ha subrayado que en el seno de la formación en las Corts "todo se ha debatido con los compañeros del grupo" porque en política "uno tiene que saber a lo que viene y asumir el rol que le toca", ha insistido para admitir que aunque seguramente habrá cometido "no uno sino 100.000 errores" se acuesta "muy tranquilo". "Los 2.200 euros que es lo que cobra un portavoz no vale para comprar ciertas cosas y yo ante eso no me voy a doblar. Mi madre me parió así", ha remarcado.

En este sentido, ha indicado que habrá gente que "tendrá que explicar muchas cosas" como la ausencia de varios compañeros del grupo parlamentario de Cs a la reunión de este martes de diputados y senadores para exigir al Gobierno central una solución a la "injusticia" de los PGE para la Comunitat. "Ellos lo firmaron y aplaudieron y tendrán que explicar por qué no están aquí y otros tendrán que explicar por qué seguimos cogidos de la mano con un señor que le dijo al señor Bárcenas 'Luis se fuerte'".

PÓCIMA MÁGICA DE LOS PITUFOS"

Preguntado por si considera que el partido se ha "desviado" de sus orígenes , Marí ha manifestado no entender cómo uno "se puede acostar siendo socialdemocráta y levantarse siendo ultraliberal". "Habrá alguna pócima mágica como la de los pitufos de Astérix y Obélix y alguno hará eso", ha ironizado para criticar que no había "necesidad" de cambiar "el apellido" al partido porque ese debate no estaba en la calle.

"¿Había alguna reclamación en la calle para perder el título de socialdemocrátas cuando un sector interesante se cogió de la mano del discurso de Cs porque le gustó?", se ha preguntado. En este sentido, ha lamentado que ahora la formación que lidera Albert Rivera dice haber pasado "un poco más a la derecha". "Vendemos algo que yo no lo vendí en las elecciones y como no lo vendí, no lo voy a hacer ahora", ha manifestado para subrayar que la Comunitat está infrafinanciada y "eso lo sabemos todos". "Si lo ha firmado hasta el propio PP y lo ha firmado el de 'Luis sé fuerte'", ha remarcado Marí.

LOS PGE "APESTAN A CLIENTELISMO"

Durante la reunión que se ha desarrollado en el hemiciclo, Marí ha dado las gracias a los diputados autonómicos --David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García-- que le han acompañado ante la ausencia del resto del grupo parlamentario y de los diputados y senadores en Madrid. "Hoy está aquí quien quiere estar, los que saben lo que quieren, donde queríamos ir, los que no están lo tendrán que explicar", ha apuntado.

El hasta ahora portavoz de Cs en las Corts ha asegurado que los PGE para 2017, apoyados por PP y Cs en el Congreso y cuyo rechazo ha centrado la reunión de este martes, "apestan a clientelismo, a premio para quienes tienen privilegios territoriales, a negación de derechos", por lo que considera que "Rajoy no tiene vergüenza" por firmarlos, y "quien aplaude esto, aún tiene menos vergüenza".

Marí ha manifestado además que la reunión de diputados y senadores para mostrar su rechazo a los presupuestos "no es un acto nacionalista" sino "para pedir justicia, dignidad", ha defendido, al tiempo que ha destacado que a él los valencianos le eligieron "para defender la igualdad y a todos ellos".