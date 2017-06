PODEMOS JUSTIFICA LA NO INVITACIÓN A ALGUNOS PERIODISTAS A UN ACTO PORQUE ERA UN “ENCUENTRO PRIVADO”

Etiquetas

Podemos justifica no haber invitado a algunos periodistas a un desayuno informativo porque se trataba de un “encuentro privado”. La secretaria de Participación de Podemos, Noelia Vera, se explicó así cuando fue preguntada por este asunto en rueda de prensa en la sede del partido. Dijo que este encuentro era un ‘off’ (sin micrófonos) con determinados periodistas -entre los que no estaban los de 'El País', Cadena Ser, 'El Independiente', 'El Periódico', 'Ok Diario' y 'Voz Populi'- para dar a conocer a los principales portavoces en Congreso y Senado. Se trató de una convocatoria anterior a la habitual rueda de prensa tras la Ejecutiva de los lunes. Explicó que fue un encuentro para conversar con los miembros de Podemos con el fin de resolver dudas sobre el día a día de la formación y sobre las competencias específicas de cada portavoz. Vera aseguró que se trataba de un “encuentro privado” destinado a acortar la distancia existente a veces entre diputados, senadores y periodistas, a diferencia de las ruedas de prensa del partido, en las que “todos” los medios están invitados y son “bienvenidos”.