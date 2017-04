El PPCV rechaza sumarse a una "escenografía propagandística" en el acto de rechazo a los PGE en las Corts

Etiquetas

La vicesecretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y diputada por Valencia en el Congreso, Elena Bastidas, ha anunciado que los diputados y senadores del PPCV "siempre reivindicarán mejoras y mayor inversión la Comunitat" y que "así lo han demostrado y lo seguirán haciendo". "Pero no vamos a participar en actos que solo responden a una utilización partidista y sectaria de las instituciones bajo una escenografía propagandística", ha recalcado.

En un comunicado, Bastidas ha expresado el rechazo del PPCV a la "manipulación" que considera que pretenden hacer los "partidos del Titanic" --en referencia al Acord del Botànic entre PSPV, Compromís y Podem-- el próximo 25 d'Abril con un acto de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 frente a las Corts Valencianes.

"Los diputados y senadores por Valencia no nos vamos a dejar utilizar en una escenografía partidista, propagandística e injusta contra los Presupuestos que tramita el Gobierno de la nación", ha subrayado.

La 'popular' ha destacado que las cuentas del Estado para los próximos seis meses "incorporan dotación presupuestaria para medidas que favorecen la creación de empleo, con una previsión de 52.000 nuevos empleos en nuestra tierra, apoyo para nuestros autónomos y pequeños empresarios, e inversiones que favorecerán nuestra competitividad".

Por tanto, entiende que "el desequilibrio presupuestario es patrimonio del Consell", ya que "el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no tiene reparos en invertir en su localidad (Morella) 1.400 euros per cápita mientras en otros municipios de la provincia de Valencia invierte partidas irrisorias". "Las lecciones se dan gestionando e invirtiendo, no montando actos partidistas", ha advertido.

Bastidas también ha apuntado que "los PGE incorporan 851 millones extra para nuestra Comunitat y tienen un marcado carácter social", porque "sube el gasto social frente al Gobierno de Puig y Oltra que no paga dependientes; destina más dinero que nunca a las becas de nuestros estudiantes frente a un Consell que no rebaja las tasas universitarias, y rebaja el IVA cultural al 10% mientras el Consell incumple la Ley de Mecenazgo".

"MUNICIPALISMO DE DESPACHO"

"Tenemos un Gobierno en la Comunitat que dispone de 2.000 millones más que el último gobierno de Alberto Fabra pero que no paga a los ayuntamientos", ha aseverado, por lo que cree que "su municipalismo es solo de despacho".

En el caso de la provincia de Valencia, ha asegurado que los PGE la sitúan como "la quinta de España por inversión, con actuaciones fundamentales como el Corredor y la línea Sagunto-Teruel- Zaragoza y cerca de 70 millones de euros para mejora de carreteras".

"Creemos en la política como herramienta transformadora y en el arte de hacer posible aquello que creemos justo", ha manifestado, mientras considera "las declaraciones públicas en las que pone de manifiesto el objetivo de dicho acto ni construyen ni transforman".

Es más, según ella, "no contribuyen en modo alguno a consensos necesarios y delata la verdadera intención de esa reunión que no es otra que la de provocar enfrentamientos para tratar de obtener un rédito partidista, nunca en beneficio de los ciudadanos".

A la propuesta de Bastidas se han sumado los diputados y senadores Belén Hoyo, Rubén Moreno, José María Chiquillo, Juan Vicente Pérez y Óscar Gamazo, Pedro Agramunt, Marta Torrado, Antonio Clemente y Susana Camarero.