Gravity, la manta mágica que abraza y cura los males, revoluciona EEUU

Gravity, una manta de peso, ha revolucionado el panorama del crowdfunding estadounidense. Ha captado 2,6 millones de euros de 14.408 fuentes diferentes en Kickstarter. En sus promociones promete ser la solución mágica al estrés, la ansiedad y otras patologías.

Los creadores lo venden como una “manta con peso terapéutica de primera calidad”. Es la clave: la manta incorpora peso para distribuir uniformemente presión en todo el cuerpo, lo que “aprovecha el poder de la estimulación táctil profunda”, un “tratamiento probado contra la ansiedad”.

¿Y qué beneficio tiene que la manta pese? “Ayuda a relajar el sistema nervioso simulando la sensación de ser abrazado”, se explica. “Como un padre envuelve a su hijo mientras duerme”, se hace el símil. “Esto incrementa la serotonina y la melatonina y reduce los niveles de cortisol, mejorando tu ánimo y provocando que se duerma mejor”, lo que reduce el ritmo cardíaco y la presión, añaden los creadores.

Los creadores señalan que esta manta “puede ser utilizada para el insomnio, el estrés post-traumático, déficit de atención, ansiedad...". El coste de la manta es de 256 euros. Si se invierte en el proyecto se puede conseguir por 173.

Hay tres variedades, en función del peso del usuario. Una de 7 kilos (para aquellos que pesen entre 45 y 68 kilos), una de 9 (para gente de entre 68 y 90 kilos) y una de 11 para los que pesen más de 90.Las opiniones son positivas, pero no dejan de ser el reclamo de compra. “Normalmente me lleva 45 minutos dormirme. Ahora 7”, dice un usuario. “Tras unas noches durmiendo con la manta, me he vuelto adicto..”, apunta otro. “La combinación de microfibra ultra suave y la sensación de peso la convierte en la manta más confortable que jamás hayas experimentado”, señalan.