Los españoles incumplen las recomendaciones del consumo de alimentos, sobre todo frutas, verduras y hortalizas

Un estudio coordinado por la Fundación Española de Nutrición (FEN) muestra que en España una elevada proporción de la población no sigue las recomendaciones de las guías alimentarias, sobre todo en cuanto al consumo de fruta, verduras, hortalizas, cereales y productos lácteos.

Así se desprende de una nueva revisión del estudio 'Anibes' publicado en la revista 'Journal of the American College of Nutrition', que en esta ocasión también se ha centrado en el análisis de manera efectiva de la ingesta de alimentos en la población española teniendo en cuenta su estado ponderal y la distribución de la grasa corporal.

El trabajo muestra diferencias con el consumo recomendado actualmente de los diferentes alimentos y, mientras que en algunos casos, es inferior al de las guías, en otros como la carne o derivado "es mayor del que indican las recomendaciones", según Rosa María Ortega, catedrátrica de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y autora principal de este trabajo.

En concreto, y tomando como referencia los parámetros incluidos en las guías, el 94,6 por ciento de la población no consume las cinco raciones diarias recomendadas de frutas y verduras y hasta el 84,2 por ciento ingiere menos de las cuatro raciones recomendadas de cereales y el 66,4 por ciento consume menos de dos raciones diarias de productos lácteos.

En cambio, el 59 por ciento de la población ingiere más de una ración de carne y derivados al día, lo que contrasta a su vez con que el 60 por ciento no llega a consumir media ración al día de huevos o de pescado.

Además, se observan diferencias de hábitos alimentarios basados en la distribución de la grasa corporal, de modo que los hombres con un mayor riesgo (una relación circunferencia cintura/altura mayor o igual a 0,5) tenían un consumo por debajo de las recomendaciones de carne, huevos y pescado, pero tenían una ingesta de frutas, verduras y cereales mayor que la población masculina sin riesgo.

Y en lo que se refiere a la población femenina con una relación circunferencia cintura/altura mayor o igual a 0,5 tenían una ingesta de huevos y frutas por debajo de aquellas mujeres con una relación circunferencia cintura/altura menor a 0,5, pero un mayor consumo de cereales integrales que éstas".

Por su parte, si se toma como referencia el índice de masa corporal (IMC) las mujeres con sobrepeso y obesidad, así como con adiposidad abdominal que han participado en el estudio tenían un consumo menor de alimentos altos en grasas y azúcares simples, "típicamente restringidos en los programas de control de peso", ha añadido Ortega.