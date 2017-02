Le dieron 18 meses de vida y ahora está libre de cáncer gracias a una nueva droga

Etiquetas

Tres años después de que le diagnósticasen un cáncer de pulmón y que le diesen 18 meses de vida, Bob Berry está libre de cáncer. Este británico, que vive en Manchester, participó en un ensayo clínico en el que se experimentó un nuevo medicamento. La droga -que todavía no tiene nombre- se utiliza en combinación con inmunoterapia para ayudar al cuerpo a luchar contra el cáncer en sí.

El ensayo se llevó a cabo en el Christie, un centro de investigación sobre el cáncer que forma parte del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y que es uno de los seis centros de todo el mundo participan en el ensayo. Berry fue una de las primeras personas que recibieron tratamiento con la droga.

Antes de comenzar el experimento, su diagnóstico era muy negativo. "Hace tres años me dieron entre 12 y 18 meses de vida, pero ya he superado eso y me siento bien", asegura Berry. "El ensayo clínico ha prolongado mi vida y aconsejo que cualquiera al quien le ofrezcan la oportunidad de participar en un ensayo clínico lo considere seriamente".

Según el doctor Matthew Crebs, que trabaja en Christie, "el paciente tuvo una respuesta fenomenal y sus análisis más recientes muestran que ha tenido una respuesta completa sin ningún rastro aparente de tumor en su cuerpo. Necesitaremos monitorear a Bob regularmente para evaluar si evoluciona favorablemente".

Esta sorprendente droga podría ser el futuro del cuidado de los pacientes con cáncer. Sin embargo, todavía está en sus primeros ensayos más tempranos y se necesitarán más pruebas antes de que el fármaco esté disponible para su uso generalizado.

Crebs advierte, sin embargo, que el cáncer es una enfermedad muy compleja y que no todos los pacientes, posiblemente, responderían como Berry.