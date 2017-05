LA LEGISLACIÓN CONTRA EL CONSUMO DEL TABACO REDUCE LA MORTALIDAD POR INFARTO DE MIOCARDIO

Etiquetas

- Según la Sociedad Española de Epidemiología. Las normativas contra el consumo del tabaco de 2005 y 2010 han reducido los ingresos hospitalarios y la mortalidad por infarto de miocardio, las hospitalizaciones por enfermedad respiratoria crónica y los nacimientos prematuros, según las conclusiones de la monografía de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), ‘Evaluación de las políticas de control del tabaquismo en España’, dada a conocer este lunes.Durante la presentación de este estudio, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Mª Araceli Arce Arnáez, afirmó que el tabaco es el primer factor de riesgo prevenible y que “en los últimos cinco años ha producido 52.000 muertes al año”.En estos momentos, uno de cada cuatro adultos fuma en España, lo que nos sitúa por encima de la media de la Unión Europea en cuanto a población fumadora. En cuanto a los jóvenes, éstos comienzan a fumar a los 13,9 años.Aunque el consumo de tabaco se ha reducido con la legislación tanto en adultos como en jóvenes, aún se deben tomar medidas. A este respecto, Mª Araceli Arce anunció en rueda de prensa que “en este mes de junio saldrá publicado en el BOE el real decreto de ‘fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y productos relacionados’, por el que se incrementarán en las cajetillas los mensajes para dejar de fumar, así como fotos un tanto desagradables de los efectos del tabaco y la dirección de página web donde acceder a recursos para dejar de fumar. Además, con esta normativa se van a regular los cigarrillos electrónicos y las hierbas para fumar”.Según la monografía de la SEE, la disminución en el consumo del tabaco en estos últimos 10 años, ha permitido no sólo reducir los nacimientos prematuros sino también las tasas de bajo peso al nacer en un 3,5%. A esto se añade una importante reducción en la mortalidad de los fumadores pasivos, ya que de las 3.000 muertes anuales por cáncer de pulmón e infarto de miocardio se ha pasado hoy a 750 en hombres y 600 en mujeres.Según advirtió la presidenta de la SEE, Carmen Vives Cases, “aunque hemos conseguido bajar el consumo de tabaco" con las últimas normativas, "aún nos quedan grandes retos como conseguir el empaquetado genérico de las cajetillas sin marcas, desarrollar más campañas de prevención, aumentar el precio y los impuestos del tabaco y ampliar las ayudas para dejar de fumar, entre otras medidas”.La monografía de la SEE también pone de manifiesto que con la entrada en vigor de estas leyes se ha reducido en un 90% la exposición a nicotina ambiental en el sector de la hostelería, el lugar de trabajo y en el hogar.