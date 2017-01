La empresa vallisoletana Fertifluid "colorea de rosa" sus fertilizantes en una campaña a beneficio de la AECC

Etiquetas

La empresa Fertifluid, con sede en Villalar de los Comuneros (Valladolid), firmará un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de lucha contra el Cáncer (AECC) por el cual la compañía de fertilizantes donará un porcentaje de los ingresos que obtenga en el próximo ejercicio, lo que apoyará con la iniciativa de "colorear de rosa" los materiales que comercializa.

Según han informado fuentes de la empresa, el acuerdo será suscrito el próximo jueves, 19 de enero, entre la gerente de la AECC en Valladolid, Luisa Lobete, y el gerente de Fertifluid, Rafael Rubio.

En él se explica que la sociedad asentada en Villalar se compromete a colaborar económicamente con la asociación mediante la aportación de un porcentaje de los ingresos que obtenga en el próximo ejercicio, cantidad que se destinará a las acciones que desarrolla la AECC en la Comunidad.

"Como personas tenemos la obligación moral de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a erradicar este tipo de problemas y, como empresas, no debe quedar en una declaración de intenciones, sino que debe ser respaldado con hechos", ha explicado el representante de Fertifluid.

"Que la situación económica no sea buena y que este año nos toque sufrir especialmente no puede ser excusa para que no hagamos este tipo de esfuerzos", ha añadido Rubio.

Así, la compañía ha decidido dar este paso y, para que llegue al mayor número de personas y permanezca en el recuerdo de todos aquellos que se relacionan con la empresa han decidido "colorear de rosa" el fertilizante, por lo que consideran que la acción "quedará en el recuerdo de mucha gente".

"Creemos que concienciar a las personas que de alguna manera están día tras día en relación con nuestra empresa también es una pequeña labor que podemos hacer de manera sencilla", ha añadido el representante, que ha recordado el lema que han utilizado para la campaña, 'Cada gota cuenta'.

Por su parte, la gerente de la AECC, la cantidad económica entregada servirá para apoyar los recursos que la asociación tiene en la Comunidad.