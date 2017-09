HM Hospitales crea una Unidad de Cirugía Refractiva en el Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles (Madrid)

Etiquetas

HM Hospitales ha incorporado a su cartera asistencial una nueva Unidad de Cirugía Refractiva, ubicada en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles (Madrid), al cual complementa y amplía a la ya existente en el Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares.

En concreto, este nuevo servicio ofrece una cobertura oftalmológica "total" para poder prescindir de las gafas de una manera segura, rápida e indolora. "La cirugía refractiva no llega a 10 minutos ambos ojos y es una opción para ganar calidad de vida. Ponemos a disposición de nuestros pacientes la experiencia de ver el mundo sin la necesidad de un cristal o unas lentillas delante de sus ojos", ha comentado el director de la Unidad de Cirugía Refractiva del Hospital Universitario HM Puerta del Sur y jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital HM Vallés, Gonzalo Bernabéu.

En concreto, la unidad aborda todos los defectos de graduación, miopía, hipermetropía y astigmatismo, lo que provoca que el paciente pueda abandonar las gafas de manera permanente e inmediata. "En HM Hospitales podemos garantizar que cada uno de nuestros pacientes, recibirá la mejor información personalizada, sabiendo si es apto o no apto para cirugía láser ocular. Prácticamente todos los defectos de graduación son solucionables con cirugía refractiva, que es muy segura siempre que esté bien indicada. Ahí está la labor del médico a la hora de aconsejar lo mejor para cada uno de nuestros pacientes", ha apostillado Bernabéu.

La edad más recomendada para someterse a una cirugía refractiva reside, en términos generales, a partir de los 22-23 años tras observar estabilidad en el defecto de graduación en los pacientes miopes. En sujetos hipermétropes se suele esperar a una edad más tardía, a partir de los 30, debido a que es la edad en la que la hipermetropía empieza a ser más molesta cada día.

No obstante, el doctor ha avisado de que también existen limitaciones. "En niños no se contempla actualmente. Generalizando, en personas más mayores, con edades superiores a 50-55 años, no suele realizarse cirugía refractiva por estar la presbicia ya muy establecida, y la posible aparición de cataratas en unos años que requiera una nueva cirugía", ha puntualizado, para recalcar que la cirugía refractiva es una herramienta "útil" para tratar a personas mayores que tras operarse de cataratas, con lente monofocal o multifocal, han quedado con un defecto de graduación que les sigue haciendo dependientes de gafas para ver bien.

"LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA"

Este nuevo servicio cuenta con los últimos avances tecnológicos y un equipo experto. En concreto, la Unidad de Cirugía Refractiva de HM Puerta del Sur cuenta con el 'Láser Excímer' para eliminar dioptrías, una tecnología que puede aplicarse directamente sobre la córnea, conocido como tratamiento de superficie, 'PRK' o 'Lasek'.

También puede crearse una lámina muy fina de tejido corneal, conocido como 'Lasik', que, tras levantarse, permite la aplicación del Láser 'Excímer', recolocando dicha lámina tras eliminar las dioptrías. "Cualquiera de las técnicas ofrece los mismos resultados visuales, pero cada una de ellas puede ser más aconsejable en un paciente u otro, dependiendo de su estudio oftalmológico, edad, patologías añadidas o su actividad laboral", ha comentado Bernabéu.

Uno de los "mejores" avales para esta técnica reside en los miles de pacientes operados en España, incluidos gran parte de los oftalmólogos jóvenes, hablan por sí solos de la seguridad y eficacia, de la cirugía refractiva actual. "Poder vivir sin depender de algo material, poder levantarse por la mañana, abrir los ojos y ver, es algo que solo el que no veía nos puede explicar. En mi experiencia, los pacientes refieren con una frecuencia altísima, que es la mejor decisión que han tomado en su vida, creo que es una pregunta que se contesta por si sola cuando descubren que por unos minutos de tratamiento, su vida deja de ser dependiente de una gafa. Hoy en día cualquier persona, del ámbito laboral que sea, acude interesada en quitarse las gafas, el salto de calidad de vida, no es discutible", ha zanjado el doctor.