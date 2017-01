Rabat: "Estoy súper motivado y decidido a comenzar con un test positivo"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Esteve Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado estar "súper motivado" de cara al inicio del próximo Mundial y, tras recuperarse del todo de su intervención a finales de temporada, está ya entrenando con su nuevo 'coach' Julián Simón para llegar a los test de la próxima semana en Malasia preparado.

"Ahora estoy deseando volver a subirme en mi MotoGP en Sepang y continuar con el trabajo que empezamos en Valencia con mi nuevo equipo técnico. Estoy súper motivado y decidido a comenzar la nueva temporada con un test positivo en Malasia", aseguró en declaraciones facilitadas este viernes por su equipo.

Al catalán, el parón se le ha hecho muy largo pero se ha recuperado "por completo" tras pasar por el quirófano. Ahora, sin los tornillos y placas que tenía en ambas clavículas y en su muñeca izquierda, está listo para afrontar el nuevo Mundial.

"He estado entrenando duro en Almería para preparar la temporada que va a comenzar con Julián Simón, quien será mi 'coach' este año. Ha sido bueno entrenar con alguien del nivel de Julián, porque te obliga a trabajar más duro, pero también hace que entrenar sea más divertido", reconoció.

Por su parte, su compañero Jack Miller aseguró que ha tenido un invierno "ajetreado". Al piloto también le retiraron un clavo y varias placas de sus fracturas en la pierna derecha que le obligó a pasar por quirófano. "Empecé inmediatamente la rehabilitación y el entrenamiento para asegurarme de comenzar la nueva temporada en plena forma", comentó.

"Las últimas semanas las he pasado en California, principalmente entrenando en el gimnasio y montando en bicicleta, pero también he podido hacer un poco de motocross. He bajado al peso que tenía cuando estaba en Moto3 y voy a empezar la temporada más en forma que nunca. Ahora vamos a Sepang y estoy deseando ver lo que Honda nos traerá para probar", apuntó el australiano.

También el 'Team Principal' del equipo, Michael Bartholemy, confía en ver unos buenos test en Sepang. "Este año vamos a Malasia con los dos pilotos en forma y muy motivados, así que, de partida empezamos más fuertes. Nada más terminar la última carrera de 2016 realizamos algunos cambios importantes en la estructura técnica del equipo, incluidos los jefes de mecánicos de ambos pilotos", recordó.

"Jack y Tito pasarán más tiempo con sus respectivos equipos y confío en que la buena relación que comenzó durante el test de Valencia se refuerce durante la pretemporada. Estoy deseando empezar la nueva temporada, al igual que todos los miembros del equipo", recalcó en este sentido.