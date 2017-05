Baleares registra 37.861 donaciones de sangre en 2016, un 0,2% menos que en 2015

Etiquetas

Las Islas lideran la tasa de implantes de tejido osteotendinoso en toda España

Baleares registró en el 2016 un total de 37.861 donaciones de sangre, lo que supone un descenso del 0,2% con respecto a 2015, mientras que lidera la tasa de implantes de tejido osteotendinoso en España, con 869 pacientes que recibieron un implante durante ese año (un 16,6% más).

En 2016, 22.599 personas donaron sangre en Baleares, según los datos publicados este martes por la Conselleria de Salud. De éstos, 3.775 donaban por primera vez (un aumento del 11,6% en cuanto al año anterior).

De estas donaciones, se realizaron 3.344 por aféresis (supone un incremento del 4,7% con respecto al año 2015). Además, se impulsaron 1.656 campañas de donación.

En Mallorca se llevaron a cabo 30.495 donaciones de sangre (incluyendo las donaciones por aféresis) en 2016. Las personas que donaban por primera vez aumentaron un 7,6%.

En la isla de Menorca las donaciones de sangre han sido 3.250. Se han registrado 229 donantes nuevos, un aumento de 1,8% con respecto al año anterior.

En Ibiza y Formentera se realizaron 4.116 donaciones de sangre y 587 personas donaron por primera vez, un incremento espectacular del 44,2%.

TEJIDO OSTEOTENDINOSO

En cuanto al Banco de Tejidos, 869 pacientes han recibido un implante de tejido osteotendinoso durante 2016, lo que representa la mayor tasa de implante por millón de población de España y un aumento del 16,6% con respecto al año anterior.

Los implantes procedían de 30 donantes fallecidos. El número de piezas generadas que se obtuvieron fue de 964 y se han realizado un total de 1.104 implantes.

Asimismo, se han implantado un total de 119 córneas en 2016 gracias a las 96 donaciones de córneas. En cuanto al tejido vascular, se han llevado a cabo seis implantes en tres pacientes.

Paralelamente, el Banco de Leche Materna ha recibido 276,1 litros de leche de un total de 57 donantes y que han servido para ayudar a 107 recién nacidos, fundamentalmente pacientes de extremo bajo peso, inferior a 1.200 gramos, que no podían recibir leche de su propia madre.

INVESTIGACIÓN

El Banco de Tejidos ha recibido el Premio a la mejor comunicación Póster en el 25º 'Congress of the European Association of Tissue Banks' celebrado el pasado mes de noviembre en Hannover (Alemania).

Además, la Fundación Banco de Sangre ha trabajado durante 2016 en tres proyectos de investigación y ha conseguido ocho publicaciones de su trabajo en revistas científicas.