LENGUAS ELECTRÓNICAS PARA DETECTAR CÁNCER DE PRÓSTATA Y DE VEJIGA

Investigadores de la Universitat Politècnica de Valencia, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y el CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) han desarrollado un nuevo sistema de bajo coste para el diagnóstico no invasivo de cáncer de próstata y vejiga. Se trata de un equipo de lenguas electrónicas basado en electrodos metálicos, que permite detectar de forma rápida y sencilla esta patología a partir de una muestra de orina.La medida de lengua electrónica sobre la orina se hace poniendo en contacto el sensor, en este caso compuesto por un conjunto de metales nobles y seminobles, con la muestra de orina del paciente. Está conectada a un potenciostato que aplica diferentes potenciales a los electrodos y a su vez recoge las corrientes resultantes para ser analizadas en un ordenador dotado con un programa informático para análisis multivariante.Este sistema fue capaz de distinguir las muestras de orina no cancerosas de las sí afectadas con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 73%.“Los resultados obtenidos constatan la idoneidad de esta tecnología de lenguas electrónicas para la identificación de pacientes afectados por esta patología. Esta tecnología tiene un gran potencial para su aplicación en la práctica clínica, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la evolución de los pacientes después de la terapia”, destacó Ramón Martínez Máñez, director científico del CIBER-BBN y director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico.Además, en el caso concreto del cáncer de próstata, el doctor José Luis Ruiz Cerdá, responsable de la Unidad Mixta de Investigación en Nanomedicina y Sensores en el IIS La Fe, coordina un proyecto cuyo objetivo es detectar cáncer de próstata con perros adiestrados, mediante su olfato.Hasta el momento se ha completado la fase de adiestramiento de los canes, en la que se ha utilizado un número de muestras muy elevado de orinas procedentes de pacientes con cáncer y controles. Una vez que el sistema olfatorio de los canes ha fijado la huella olorosa del cáncer de próstata y han conseguido discriminar entre pacientes con y sin cáncer, se ha pasado a una segunda fase en la se les ha entrenado para que generalicen la huella olorosa presentándoles muestras de orina de diferentes pacientes con cáncer de próstata.El doctor Ruiz-Cerdá anuncia que “se han realizado 40 exámenes con 240 muestras de orina de las que únicamente 30 procedían de pacientes con cáncer de próstata, el resto procedían de pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Aunque no disponemos de un análisis completo de los resultados, podemos adelantar que los valores de sensibilidad y especificidad están por encima del 90%".