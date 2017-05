Bale: "No estaré decepcionado si no soy titular"

Etiquetas

El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, ha aclarado que no estará "decepcionado" si empieza como suplente en la final de la Liga de Campeones, ya que "sea titular o sea suplente" frente a la Juventus ha vivido "un año difícil por las lesiones".

"No estaré decepcionado si no soy titular, estaría decepcionado si no hubiera podido llegar a la final. Estoy dándolo todo para llegar en forma y tener mi tobillo preparado. Sea titular o sea suplente en la final, ha sido un año difícil por las lesiones", lamentó Bale en el día de atención a medios previo a la final europea.

El galés reiteró que "ha sido una temporada complicada por las lesiones y la operación", pero añadió que está "trabajando muy fuerte durante las últimas semanas para estar a punto". "He vuelto a entrenar con el equipo y sigo trabajando duro para estar disponible en la final", señaló.

Respecto al otro compañero con el que teóricamente pugna por un puesto en la alineación, Isco Alarcón, subrayó que "es un jugador fantástico y en las últimas semanas ha jugado muy bien". "Estoy muy feliz por él y por lo mucho que está ayudando al equipo en este final de temporada. Sea quien sea titular, nos ayudaremos entre todos porque lo más importante es el equipo y ganar la final", aclaró.

En este sentido, destacó que el partido en Cardiff será "un partido muy difícil". "La Juventus es muy fuerte en defensa, pero al mismo tiempo también es uno de los equipos más talentosos. Será complicado ganarles, pero tenemos que concentrarnos en nosotros. Si jugamos a nuestro máximo nivel lo tendremos más cerca", concluyó.