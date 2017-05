Garitano: "Estoy igual de contento por el ascenso de Miranda que por la permanencia ahora"

Etiquetas

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, señaló que esta "igual de contento" por el ascenso conseguido a LaLiga Santander en Miranda el año pasado que por lograr la permanencia esta temporada a falta de una jornada para que finalice la competición.

"No tiene nada que ver, pero es todo muy difícil para un equipo como el Leganés. Queríamos estar en Primera y el año pasado lo conseguimos y cambiamos un poquito la mentalidad de la ciudad porque los jugadores que tenía eran buenos. Esto es igual, te tienes que adaptar a una nueva situación, una nueva categoría y encontrar tres equipos que estén por debajo tuyo. Estoy igual de contento por el ascenso de Miranda que por la permanencia de ahora", indicó en la rueda de prensa ofrecida al finalizar el partido contra el Athletic.

Garitano confesó que es "raro" pero a falta de una jornada para que acabe la temporada, pasarán una semana "tranquila" que no esperaban. "El final del partido ha sido un alivio. Hemos trabajado muy bien en Leganés esta temporada y a partir de ahora iremos valorando las cosas un poquito más. Ver a la gente contenta es fundamental, pensaremos primero en el Alavés y luego en la temporada siguiente", apuntó.

El Athletic se adelantó en el marcador en el minuto 14 con un gol de Aduriz y el Leganés tenía que "mejorar en situaciones de disputas". "La primera parte ha sido cómoda para el Athletic, hemos mejorado a partir de ahí y luego lo que nos ha dado, y nos ha subido el estado de ánimo, es el gol y el empate. A partir de ahí a saber sufrir, ya había mucha gente con calambres, pero hemos apretado los dientes como lo hemos hecho durante todo el año", explicó.

"El partido ha sido bastante equilibrado aunque según iban pasando los minutos el Atheltic era mejor sobre todo con Raúl García y Aduriz. Te dominan en situaciones de área y en una han hecho gol, pero el 1-0 nos seguía manteniendo en el partido y lo que queríamos era mejorar y en la segundo parte hemos mejorado. Sabíamos que el punto nos valía y muchas veces con lo que tienes que preocupas de no perderlo y te preocupas menos de no atacar. Todo el sacrificio ha merecido la pena", aseugró.

A pesar de haber logrado la permanencia, a Garitano no le "gusta" celebrar las permanencias. "Estamos muy contentos, lógicamente, pero esas situaciones por mantener la categoría no me gusta, porque creo que hace mas pequeño a los equipos y hoy tiene que ser el primer paso para ser un poquito más grandes", matizó.

Garitano hizo balance de la temporada, dónde confeccionar una la plantilla fue "difícil". "Jugadores que estaban en Primera División no querían venir a Leganés porque íbamos a descender antes de que saliese el calendario. Nos costó cerrar la plantilla pero teníamos una base buena de Segunda División. Tuvimos un periodo de muchas lesiones y algunas muy graves, como en una semana tres cruzados", recordó.

"Hemos tenido que utilizar cinco porteros antes de Navidad, pero aun así hemos mantenido la tranquilidad y sabiendo que en el mercado de enero hemos traído jugadores que en junio era imposible y nos daban más talento. Además, el club institucionalmente ha sabido mantener la tranquilidad que otros clubes no han tenido y es posible que les haya pasado factura y a nosotros nos ha dado ventaja", comentó.

Respecto a su futuro la próximo temporada, confesó que no tiene "ni idea". "Acabamos de mantenernos. Tengo el tarro en estar bien, tranquilo y en bajar todas estas pulsaciones del partido. Siempre lo he dicho, estoy bien, tengo contrato y lo normal es que siguiese", concluyó.