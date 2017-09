Valverde: "Hemos demostrado que tenemos capacidad de reacción"

Etiquetas

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, valoró positivamente el rendimiento de su plantilla al haber sido capaz de "remontar al Getafe" (1-2) en una segunda parte que resolvió Paulinho a seis minutos para el final del encuentro en la cuarta jornada de Liga.

"Hemos demostrado que tenemos capacidad de reacción. Tenemos una plantilla amplia con jugadores que nos pueden ayudar. Es verdad que el partido se nos puso cuesta arriba porque ellos se cerraban bien y presionaban cerca de su área, pero tuvimos respuesta", dijo Valverde en rueda de prensa.

Preguntado por los cambios --Deulofeu, Paulinho y Denis Suárez-- el 'Txingurri' se congratuló de que hayan tenido "ese punto de confianza" que les puede "afianzar más" en el once incial. "La plantilla es amplia y hay más jugadores que nos pueden ayudar. No olvidemos que la temporada es larga", añadió.

"Todos tenemos que participar. Hoy esos jugadores nos han aportado ese punto de frescura. Tienen gol y tienen llegada. Hemos conseguido tres puntos en un campo muy complicado. No sólo lo ha sido para nosotros, también lo fue para el Sevilla hace 15 dçias. Ellos son un equipo fuerte", analizó.

Sin embargo, el técnico culé se restó mérito en las decisiones. "Hay veces que haces un cambio y parece que --al haber marcado gol-- has acertado. Pero todo es subjetivo y va en función de la victoria. Parece que si marcas lo has adivinado todo. Es un paso y está bien, pero hay veces que no sale lo que tú pensabas", espetó.

Por último, Valverde también fue preguntado por la lesión de Dembélé. "Un freno va a ser en su trayectoria porque va a estar un tiempo inactivo. Hay que esperar al domingo, pero prevemos que tiene una rotura muscular. No soy médico, me encantaría serlo, pero desde luego es una pena para nosotros. Estaba entrando en la dinámica y ahora va a tener que parar. Esperamos que no sea excesivo y no esté mucho tiempo parado", finalizó.