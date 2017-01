'Por una sanidad digna' califica de "paripé" las promesas del SAS y reclama "hechos en lugar de palabras"

Etiquetas

La plataforma ciudadana 'Huelva, por una sanidad digna' mantendrá la convocatoria de la manifestación para el próximo 15 de enero en las calles de Huelva pese al anuncio realizado ayer a los sindicatos por los gerentes del SAS y del Complejo Hospitalario de Huelva, José Manuel Aranda y Antonio León respectivamente, de una serie de mejoras en la sanidad. La representante de la plataforma, la doctora Julia Paloma Hergueta, ha calificado este anuncio de "paripé" por lo que ha reclamado "más hechos y menos palabras".

Hergueta, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que en primer lugar "mientras no se reúnan con la plataforma para hacer estos anuncios no podemos ir más allá porque nos hemos enterado por la prensa de este anuncio" pero por lo que sabemos solo hay "más promesas".

La representante de la plataforma ha señalado que en la reunión que el gerente del SAS había mantenido con los miembros de la plataforma se habían comprometido a tener una ambulancia en Huelva para traslado de pacientes críticos y es algo que "no se ha corregido y que es la mar de sencillo". Del mismo modo, no se han comprometido a quitar el recurso judicial interpuesto por la fusión hospitalaria y en cuanto al compromiso de una UCI pediátrica "no hay proyecto ni dinero por lo que son palabras que se lleva el viento igual que la promesa de los Chares de hace 14 años".

Para la plataforma Por una sanidad digna, lo que se ha intentado es "hacer una cortina de humo y despistar a la población" para "intentar desactivar el movimiento ciudadano sin dar nada a cambio".

Del mismo modo, Hergueta ha pedido al consejero de Salud, Aquilino Alonso, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "se dignen a contestar a la carta que les enviamos solicitando una reunión, aunque sea para decirnos que no se van a reunir con nosotros" y han precisado que la reunión con el gerente del SAS no es la que ellos han solicitado.

La impulsora de esta plataforma ha indicado que actualmente la situación "está muy mal" y que los servicios de medicina interna en el Hospital Juan Ramón Jiménez están "desbordados" porque en el periodo navideño "no hay profesionales suficientes especialmente tras el cierre del Vázquez Díaz y del concierto con el Blanca Paloma".

Según ha denunciado Hergueta, en el Juan Ramón Jiménez están teniendo que utilizar camas de los servicios quirúrgicos con menos actividad por la situación en este hospital en cuanto a medicina interna está "absolutamente saturada".