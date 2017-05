La plataforma por la sanidad convoca una marcha el domingo en defensa el Hospital de El Neveral

Etiquetas

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén y la Marea del Cucharón han convocado para este domingo una marcha hasta el Hospital Doctor Sagaz de la capital, más conocido popularmente como El Neveral. El objetivo es "visualizar la degradación" que está sufriendo y reivindicar el mantenimiento de su cocina además de nuevos servicios con la apertura de dos plantas actualmente cerradas.

La marcha saldrá a las 10,00 horas desde el Seminario, según ha precisado a Europa Press el portavoz de la plataforma, Andrés Gómez, quien ha recordado que la lucha para evitar el cierre de la cocina y el traslado del servicio al Neurotraumatológico comenzó el pasado verano y siguen sin tener respuesta desde Salud.

Por ello, han impulsado esta nueva iniciativa con la que quieren hacer visible que "están degradando El Neveral con el objetivo de desmantelarlo, como ya lo vienen haciendo y cerrarlo", punto en el que ha considerado que el planteamiento por parte de la Gerencia del Complejo Hospitalario de la capital es que "al final se le va a entregar a una empresa privada". "Si cada dos años nos están cerrando un servicio, ahora la cocina, mañana están planteando también cerrar una unidad administrativa que hay allí... Blanco es y la gallina lo pone", ha dicho.

Ha señalado, además, que ni la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, ni el gerente del Complejo, José Luis Salcedo, reconocen "como interlocutores válidos" a la plataforma por la sanidad pública ni a la Marea del Cucharón.

Gómez, sin embargo, ha recordado la aprobación de una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento en la que se recogían sus reivindicaciones haciendo llegar también a los responsables de Salud un "estudio técnico y económico con un ahorro de siete millones de euros quitando las habitaciones con cama triple en el Hospital Médico Quirúrgico y abriendo dos plantas en el Neveral que ahora están cerradas con aumento de plantilla".

"Presentamos ese estudio y ése es el único contacto que hemos tenido. El consejero había quedado en que nos iba a reunir en Jaén con la dirección provincial de Salud. Estamos hablando de septiembre y estamos esperando todavía esa respuesta, de modo que no podemos hacer otra cosa. Si no nos reconocen como interlocutores válidos, no nos queda más remedio que plantear todo esto", ha comentado.

APOYO DE 'SPIRIMAN'

Al hilo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la marcha del domingo, a la que ya ha expresado su respaldo el doctor Jesús Candel, conocido en las redes sociales como 'Spiriman', uno de los rostros más reconocibles contra la fusión hospitalaria en Granada.

De hecho, junto a miembros de los movimientos jiennenses convocantes, protagoniza un vídeo que ha publicado en sus redes sociales en el que exponen la situación con respecto a El Neveral. Candel ha afirmado que le "preocupa algo gravísimo" como el hecho de que "no hacen caso" a un estudio elaborado "con datos del SAS, donde se quitan esas habitaciones triples con ese hacinamiento", se abren dos plantas en un hospital en desuso, El Neveral, se contratan 64 profesionales más" y eso "supone un ahorro de siete millones de euros".

A su juicio, si no se tiene en cuenta esta propuesta "con datos que presentan profesionales" significa "que hay gente con otros intereses y que realmente hay una corrupción en la sanidad más grande de la que nos imaginamos", por lo que ha instado a participar el domingo en la marcha a El Neveral.

"Yo no estaré. Estaré de guardia. Pero los apoyaré a muerte, como ellos nos han apoyado, que han estado en todas nuestras manifestaciones en Granada", ha recalcado el doctor Candel, que termina el vídeo con un "vamos Jaén" y su conocido grito de "yeah".