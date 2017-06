(AMPLIACIÓN) LOS TRATAMIENTOS PARA LA HEPATITIS C SERÁN UNIVERSALES Y LOS PAGARÁN LAS COMUNIDADES

Etiquetas

- Erradicar la enfermedad en 2020 costará 600 millones de euros. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) acordó este miércoles que todos los pacientes con hepatitis C reciban tratamiento desde la primera fase de la enfermedad. Las comunidades están de acuerdo, pero las gobernadas por el PSOE lamentaron que el coste del plan recaiga sobre la Administración autonómica. El plan se amplía ahora hasta 2020 porque quedan por tratar unos 60.000 pacientes y el coste es de 600 millones de euros.En este sentido, Jesús Fernández Sanz, consejero socialista de Sanidad de Castilla-La Mancha, dijo que el Ministerio de Sanidad "invita y otro paga" la factura. De la misma manera se pronunciaron María Luisa Real, consejera de Cantabria; José María Vergeles, de Extremadura, y Carmen Montón, de la Comunidad Valenciana quien además recordó que pagar la factura de estos medicamentos dispara el déficit y penaliza a las CCAA. "Mi comunidad ya lleva dos años garantizando el tratamiento a todos los afectados. Más de 9.000 personas ya han sido tratadas y lo hacemos a pesar del Gobierno. Ahora mismo nos adeudan 27 millones de euros de 2015, más lo del 2016 y 2017. Hemos invertido más de 200 millones de euros en los tratamientos de las personas", destacó Montón. También lamentó que "se compute como déficit lo que gastamos en salvar vidas".De forma parecida se pronunció el consejero de Castilla y León, Antonio Sáez, del PP, quien destacó que "es razonable que Hacienda sea exigente con los objetivos del déficit, como no podía ser de otra manera, pero nos anima a asumir gastos adicionales por el Plan de la Hepatitis C" y agregó que espera que "cuanto antes resuelva esta situación el ministro de Hacienda", quien en un principio se comprometió a que este gasto no computará como déficit y después incumplió el acuerdo.En cualquier caso y a pesar de la beligerancia de los consejeros socialistas que aspiraban a que se creara un fondo especial para sufragar los gastos derivados del Plan contra la Hepatitis C, éste salió adelante porque "los enfermos tienen derecho a recibir el tratamiento. Ya veremos de dónde sacamos el dinero", apostilló el consejero socialista de Castilla-La Mancha.De momento, según datos aportados por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, 76.000 afectados han recibido el tratamiento, pero quedan otros 60.000 pendientes de tratamiento. El coste de la erradicación de esta enfermedad para 2020 costará 600 millones de euros, ya que cada tratamiento cuesta 10.000 euros. La ministra explicó en rueda de prensa, tras un consejo que ha durado nueve horas y que ha desestimado la petición de la creación de un fondo porque "no hay que crear una nueva financiación por cada nuevo tratamiento", aunque anunció que "haremos un Consejo Interterritorial monográfico sobre financiación", si bien no especificó cuando.El Consejo estuvo a punto de naufragar, ya que nada más comenzar los consejeros socialistas impugnaron el punto tres que versaba sobre el funcionamiento interno del Interterritorial, puesto que consideraban que la reforma propuesta "invadía competencias y ninguneaba a las comunidades". La ministra decidió posponer este debate y lo afrontará la Comisión Delegada en dos semanas.