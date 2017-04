Científicos de todo el mundo recuerdan a la clase política la importancia de su labor en una marcha histórica

Etiquetas

Miles de científicos de todo el mundo encabezan este sábado, Día de la Tierra, la llamada Marcha por la Ciencia que se celebra en más de 600 ciudades del planeta con el objetivo de recordar a la clase política -- comenzando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su temida política de recortes sobre proyectos de investigación -- la importancia de su labor en pro del interés público.

La marcha tiene su epicentro en Washington D.C., donde conocidos divulgadores como Bill Nye han denunciado, bajo una intensa lluvia y ante miles de personas, a "los legisladores de todo el mundo que ignoran deliberadamente, e incluso reprimen activamente, al mundo de la ciencia".

"Es una actitud que no va en interés de nadie. Nuestras vidas han mejorado gracias al agua potable, a la electricidad, al acceso a la información global. Tenemos que salvar el mundo", ha proclamado.

RECORTES

Uno de los grandes detonantes de la marcha ha sido la propuesta de la Administración Trump, presentada el pasado mes de marzo, para recortar 54.000 millones de dólares en programas públicos para incrementar el gasto en defensa, un plan que, según las organizaciones científicas estadounidenses, tendrá un gravísimo impacto en las políticas de investigación y desarrollo.

"Trump puede haber encendido la mecha, pero no es nuestro principal objetivo", ha declarado a CNN la co-presidenta honoraria de la marcha, la bióloga molecular Lydia Villa-Komaroff. "El objetivo principal es el de resaltar la importancia que juega la ciencia en nuestra sociedad y recabar apoyo para la comunidad científica a la hora de proseguir con los avances", ha añadido.

Entre los presentes también se encontraba el antiguo asesor científico del ex presidente Barack Obama, John Holdren, quien destacó a 'The Guardian' que las marchas no son en modo alguno un intento de preservar su trabajo. "Si el sueldo fuera nuestra prioridad, nos dedicaríamos a otra cosa. Lo que nos importan son los fondos. Si nos los recortan, saldrá perdiendo la sociedad entera".