La quinta temporada de 'Sherlock' peligra por la mala relación de sus protagonistas

Los personajes de la famosa serie 'Sherlock' tienen una relación complicada... por no decir inexistente. La tensión en la serie entre Benedict Cumberbatch y Martin Freeman ha traspasado la pequeña pantalla y parece que la posibilidad de una quinta temporada está cada vez más lejos.

El dúo que encarnan Sherlock y su compañero el dr. Watson no estaría especialmente interesado en volver a rodar juntos, según recoge el diario 'The Sun'. Una fuente ha afirmado a este diario: "No son compañeros y no pasan tiempo juntos lejos de la serie; son profesionales y muy amables el uno con el otro pero no hay esa amistad que era de esperar tras filmar juntos durante seis años". "No tienen deseos de volver para otra temporada", afirma esta misma fuente.

El final de la última temporada de la serie enloqueció a los fans a causa de su extraño final, aunque también resultó explosivo. ¿La conclusión? Es que podría haber sido el último episodio de la serie.

Sherlock, el personaje, ha evolucionado, al igual que la serie, pero no para bien en todos los aspectos. Y es que la cuarta temporada ha sido una montaña rusa de emociones para los personajes y en algunos instantes para los espectadores. Con un final que, puede servir como colofón a la serie. ¿Es el final que merece 'Sherlock'? Una retirada a tiempo es una victoria.