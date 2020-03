Anthony Hopkins, portada de Gentleman abril Especial Estilo

Especial Estilo. Guía para el hombre

Vuelve a Gentleman el ya tradicional Especial Estilo para primavera-verano. Una encuesta con representantes de la cultura y las artes sobre la relación entre elegancia e inteligencia es la parte más reflexiva de una propuesta que incluye, entre otros contenidos, recomendaciones para un estilo depurado, una atractiva selección de complementos y consejos cosméticos que todo hombre debe contemplar.

Anthony Hopkins, una historia de talento

El actor galés es uno de esos nombres que no necesita presentación. Ya octogenario, disfruta de una vida plena en la que tocar el piano y pintar cuadros son sus mayores pasiones. En la entrevista que publicamos, dice que no necesita interpretar para disfrutar, pero, por suerte, no deja de hacerlo. Tras 'Los dos papas', llegará pronto 'Now is everything'.

El paraíso del cristal

Cien años después de la llegada de René Lalique a Wingen Sur Moder, la pequeña localidad francesa acoge la única fábrica existente de esta prestigiosa firma de elaboración de piezas de cristal, además de un museo y un exclusivo hotel.

Wes Anderson, en una carta de amor al periodismo

'The French dispatch', la película número diez del autor de las aventuras simétricas, donde canaliza la técnica que mejor canaliza su obsesión perfeccionista: el 'stop-motion'.

La mejor selección de relojes

La alta relojería juega sus mejores cartas en el número de abril de la revista Gentleman. Complemento indiscutible de la elegancia masculina, presentamos las piezas más exclusivas para él y para ella, un nuevo 'oasis' del lujo en el centro de Barcelona y las últimas reinterpretaciones de los modelos de las grandes firmas.