Adara desvela qué ocurría debajo del edredón con Gianmarco en 'GH VIP'

Adara está completamente destrozada. Y es que todavía no ha superado la expulsión de Gianmarco el jueves pasado. Los dos empezaron a tener una relación de amistad muy especial cuando expulsaron a Hugo Castejón de la casa de 'GH VIP' y, desde entonces, una historia de amor se forjó e hizo ver a la concursante que la relación que tenía afuera de la casa no era lo que quería.

El Maestro Joao ha hecho de confidente absoluto de la concursante y ha estado escuchando los sentimientos de Adara estos días: "¿Tu crees que la gente me entiendes? Pobrecito que mal estaba en plató, le hubiera abrazado. Me ha dicho: 'Te espero' ¿a qué sí?", mientras que el vidente le decía: "Yo creo que sí, la gente te entiende. A lo hecho pecho".

Además de comerse la cabeza con los problemas que pueda tener afuera y por la despedida del italiano, le ha confesado a su mejor amigo lo que ocurría debajo de las sábanas. Como era de esperar, no han sido más que cariños ya que Gianmarco le besaba las manos a su amiga especial debajo del edredón porque sabía que le encantaba.

Lo cierto es que la concursante lo ha estado pasando mal estos días y no ha tenido muchas ganas de fiesta, de hecho, al Maestro Joao le decía: "Necesito descansar, necesito asimilar todo. No tengo fuerzas, Joao. Parece que me han sacado algo del pecho. ¿Por qué duele aquí tanto todo? Estoy destrozada, todo tiene un por qué. Cuando le vea le voy a abrazar con todas mis fuerzas".

De esta manera, todos los compañeros de Adara han estado hablando este fin de semana de lo que ha ocurrido dentro de la casa, que precisamente ninguno de ellos se ha dado cuenta. Nadie del concurso se percató de la especial amistad que tenían y por eso nadie habló pero fue el propio Gianmarco quien desató los rumores con la despedida tan emotiva que tuvo con la concursante.