Alba a Hugo Castejón: "Ve a decirle a Marta Sánchez lo que tiene que hacer"

Todo empezaba por un corte de cables fallido en una de las pruebas semanales. Hugo decidía no seguir las indicaciones de Alba Carrillo al entender que lo estaba haciendo mal, y le decía que no le iba a hacer caso de unas maneras que Alba entendió como una falta de respeto. "No me hables así", recriminaba Alba. "Lo estoy haciendo yo y ya está", le respondía. "Sí, pero no me hables así. Lo que hay que hacer es hacer turnos porque si no, vamos acabar como el rosario de la aurora", sentenciaba Alba intentando terminar el conflicto con su compañero. Pero la cosa no acababa ahí. De hecho, no había hecho más que empezar.

"Si yo estaba haciendo la prueba, ese turno era mío y tú me lo has quitado. Alba, me has quitado lo que tenía que hacer en la prueba, y, además no lo estabas haciendo bien", comentaba el ex de Miriam Saavedra a la hora de comer. "No, escúchame, has sido tú el que me has gritado de muy malas formas. Hago lo que me da la gana", reprochaba Alba subiendo de tono. "Alba, yo te quería dar un consejo". Por si fuera poco, Estela se metía en la discusión y le decía lo único que intentaba Hugo era explicarle que la prueba podían haberla perdido por una mala decisión de Carrillo.

"Además, a mi no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo llevo aquí 10 semanas. Que se lo digas a tu madre, a Marta Sánchez o a la vecina del pueblo. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer, a lo que tengo que enfrentarme, ni me hables así". Unas palabras que encendían al ex de la ganadora de GH VIP: "Estás jugando sucio. Yo no he mencionado a tus ex. No sabes discutir sin faltar el respeto. A mí que no me hable así porque no".

La conversación continuaba subiendo de tono y Alba soltaba: "Que no me hables, que no digas mi nombre. Que no te refieras a mí", mientras Hugo recriminaba: "Para qué habláis de mi ex ahora. Eso es un juego sucio. Ya tenemos al dúo sacapuntas aquí. Mila, que ejerce de guía espiritual y Alba de discípula".