Alba Carrillo, al ataque: "Jorge Javier Vázquez me ha humillado y hundido"

Alba Carrillo por fin se ha pronunciado sobre la polémica charla que le dedicó Jorge Javier Vázquez en la pasada gala por entender que, la colaboradora, se pasa el día quejándose en lugar de disfrutar y dar juego que es para lo que ha entrado.

Una bronca en la que el presentador le llegaba a pedir incluso a Carrillo que, demostrase que tiene decencia y dignidad u que pagara la penalización para irse del concurso. Las palabras de Jorge dejaban a Alba muy hundida y pensándose mucho su continuidad dentro de la casa de Guadalix. Pero, lejos de venirse abajo, Alba ha decidido cambiar de actitud, sincerarse y venirse arriba.

"Se ha pasado conmigo y me ha dejado hundida. Jorge me ha humillado. No voy a decir nada más porque me ha venido bien, pero bueno… lo que él quería lo ha conseguido y ya está. Me ha dolido mucho", confesaba la ex de Fonsi Nieto. Pero Alba iba mucho más allá y confesaba, con una tira de papel en la mano en la ponía el nombre de su hijo: "Mi única ilusión era la económica, pero a partir de ahora intentaré luchar para que mi hijo se sienta orgulloso".

Además, la colaboradora de 'Ya es mediodía' manifestaba que, la Alba que su hijo Lucas está viendo, no es la que conoce. "Yo siempre le digo que luche por sus sueños, y cómo no voy a luchar yo por los míos. Sé que la he cagado mucho, pero voy a hacer las cosas de otra manera". Un alegato que finalizaba con una esperanzadora frase: "Quiero que mi hijo me vea ganadora".